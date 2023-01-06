鉅亨速報 - Factset 最新調查：台泥(1101-TW)EPS預估下修至1.82元，預估目標價為37.25元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對台泥(1101-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.98元下修至1.82元，其中最高估值2.61元，最低估值0.79元，預估目標價為37.25元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|2.61
|6.7
|最低值
|0.79
|1.07
|平均值
|1.8
|2.99
|中位數
|1.82
|2.69
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|135,132,000
|142,443,000
|最低值
|92,076,558.36
|93,658,413.42
|平均值
|118,280,894.65
|120,187,979.92
|中位數
|123,900,500
|121,547,688.9
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|3.3
|4.32
|4.43
|4.37
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|107,041,452
|114,367,247
|122,783,014
|124,594,602
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1101/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。