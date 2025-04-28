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鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至6.07元，預估目標價為109元

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 10:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.2元下修至6.07元，其中最高估值7.98元，最低估值5.31元，預估目標價為109元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值7.98(7.98)8.777.44
最低值5.31(5.33)4.635.71
平均值6.24(6.39)6.796.82
中位數6.07(6.2)6.747.32

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值100,478,960107,756,240102,603,000
最低值84,768,92082,842,21089,042,060
平均值90,503,73095,121,23096,516,350
中位數89,966,77095,158,15097,903,970

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS5.945.0410.35.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		87,487,47085,767,26495,902,92470,349,864

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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