鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至6.07元，預估目標價為109元
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 10:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.2元下修至6.07元，其中最高估值7.98元，最低估值5.31元，預估目標價為109元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|7.98(7.98)
|8.77
|7.44
|最低值
|5.31(5.33)
|4.63
|5.71
|平均值
|6.24(6.39)
|6.79
|6.82
|中位數
|6.07(6.2)
|6.74
|7.32
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|100,478,960
|107,756,240
|102,603,000
|最低值
|84,768,920
|82,842,210
|89,042,060
|平均值
|90,503,730
|95,121,230
|96,516,350
|中位數
|89,966,770
|95,158,150
|97,903,970
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|5.94
|5.04
|10.3
|5.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|87,487,470
|85,767,264
|95,902,924
|70,349,864
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 5家製鞋廠3月營收均月增 寶成年增3.62% 志強-KY 3月及首季同創新高
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至6.07元，預估目標價為109元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估上修至6.14元，預估目標價為117元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估上修至6.2元，預估目標價為117元
上一篇
下一篇