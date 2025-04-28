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鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至4.44元，預估目標價為160元

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 12:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對全新(2455-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4.46元下修至4.44元，其中最高估值5.19元，最低估值3.45元，預估目標價為160元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值5.19(5.19)7.0810.34
最低值3.45(3.45)4.254.86
平均值4.43(4.44)5.617.61
中位數4.44(4.46)5.657.62

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值4,009,6405,092,6506,375,450
最低值3,173,2403,534,1303,839,700
平均值3,647,3604,310,9605,225,660
中位數3,660,5004,298,0005,343,750

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3.632.432.954.62
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,241,2172,694,1042,603,6293,608,521

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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