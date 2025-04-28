鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至4.44元，預估目標價為160元
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 12:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對全新(2455-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4.46元下修至4.44元，其中最高估值5.19元，最低估值3.45元，預估目標價為160元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|5.19(5.19)
|7.08
|10.34
|最低值
|3.45(3.45)
|4.25
|4.86
|平均值
|4.43(4.44)
|5.61
|7.61
|中位數
|4.44(4.46)
|5.65
|7.62
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4,009,640
|5,092,650
|6,375,450
|最低值
|3,173,240
|3,534,130
|3,839,700
|平均值
|3,647,360
|4,310,960
|5,225,660
|中位數
|3,660,500
|4,298,000
|5,343,750
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.63
|2.43
|2.95
|4.62
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,241,217
|2,694,104
|2,603,629
|3,608,521
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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