川普質疑普丁停火誠意！擬採「金融制裁」對付普丁

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-27 14:30

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美國總統川普於教宗方濟各葬禮期間（26 日），在梵蒂岡與烏克蘭總統澤倫斯基短暫會面後，對俄羅斯總統普丁的停火誠意表達質疑。離開羅馬後，川普在 Truth Social 發文指出，俄羅斯近期對基輔的導彈襲擊，顯示普丁可能無意真正結束烏克蘭戰爭。

據英國《BBC》報導，川普在 Truth Social 上發文指出，俄羅斯對烏克蘭城市的襲擊讓他認為普丁可能無意停戰，只是在「利用他」，並提議或許需要透過「經濟制裁」或「二級制裁」來重新施壓。此前，他曾表示在他的特使與普丁的三小時會談後，俄烏雙方「非常接近達成協議」。

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川普對俄羅斯近期對基輔發動的致命導彈襲擊表達強烈不滿。週四（24 日）俄羅斯對烏克蘭的攻擊造成 12 人死亡、至少 90 人受傷，包括多名兒童。川普痛批：「過去幾天裡，普丁沒有理由朝平民地區、城市和鄉鎮發射導彈，有太多人死去了！」

此外，在發文中，川普也將戰爭爆發歸咎於前任總統拜登及歐巴馬。他怒斥：「這是拜登的戰爭，不是我的！」並指責拜登任內讓戰爭爆發，歐巴馬則在任內讓俄羅斯奪取克里米亞。「如果當時是我擔任總統，這一切根本不會發生。我只是在收拾拜登和歐巴馬留下的爛攤子！」

普丁表態：無條件與烏克蘭談判

此前，普丁曾在 25 日與美國中東問題特使威特科夫（Steven Witkoff）會晤時重申，俄方準備在不設任何先決條件下與烏克蘭展開談判。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitriy Peskov）強調，過去普丁也多次公開表達這一立場。

這是美俄雙方今年以來的第四次會面，會談持續約三小時，討論議題涵蓋恢復俄烏直接談判等重要問題。俄方與會人員還包括俄總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）及俄羅斯直接投資基金總裁德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）

會後，烏沙科夫對媒體表示，此次會談富有建設性，使俄美雙方在包括烏克蘭問題在內的多項議題上立場更接近。他指出，未來俄美將繼續在各層面開展有效對話。

川普與澤倫斯基在梵蒂岡短暫會談

川普與澤倫斯基則於 26 日在梵蒂岡短暫會面，是雙方於二月白宮爭執後，首次面對面交流。澤倫斯基表示，雙方單獨討論了許多事務，期待取得積極成果。白宮則稱此次會談「富有成效」，並將繼續推動俄烏和平進程。

白宮發言人表示，兩位領導人「進行了非常有成效的討論」。根據澤倫斯基及川普陣營官員，此次會談持續約 15 分鐘，雙方同意未來繼續進行談話。儘管澤倫斯基發言人指出，雙方同意於當日稍後繼續進行後續討論。不過，由於行程緊湊，川普在葬禮結束後便返回華盛頓，並未安排其他雙邊會談。

會後，澤倫斯基則透過社群媒體強調，烏克蘭致力於全面、無條件停火，並建立長久和平，以防戰爭再次爆發。他指出，建立可靠的安全保障機制是達成持久和平的關鍵。

法總統馬克宏：烏克蘭準備推動停火

法國總統馬克宏也於 26 日與澤倫斯基也在羅馬進行了會談。馬克宏在 X 上表示，結束烏克蘭戰爭是他與川普「共同的目標」，且澤倫斯基也重申烏克蘭準備好推動無條件停火，並希望與美國及歐洲各國緊密合作促成和平。

此外，他還指出，法國將繼續在今年 3 月於巴黎啟動的「自願聯盟」（Coalition of the Willing）框架下努力，爭取停火，最終達成全面、持久的和平協議。

英國首相與澤倫斯基會面，討論推動持久和平

同日（26 日），英國首相施凱爾 （Keir Starmer）也在義大利羅馬會見了澤倫斯基。雙方討論了最近幾天在推動烏克蘭實現公正、持久和平方面取得的積極進展。

雙方同意保持當前勢頭，並繼續與國際夥伴密切合作，以推進下一階段的工作，並同意在條件允許的情況下盡快再次通話。

俄烏戰況激烈：俄宣稱收復庫爾斯克州，烏克蘭否認

然而，儘管外交努力持續，戰場上局勢依然緊張。佩斯科夫於 26 日指出，俄軍已經完成對庫斯克州的特別軍事行動。

俄軍總參謀長格拉西莫夫（Vitaly Gerasimov）向普丁匯報表示，正在烏克蘭蘇梅州開闢安全區。普丁則在聽取報告後發表講話，強調「受過西方訓練」的烏軍在庫爾斯克地區遭到重創，俄軍取得重要戰略優勢。