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鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至7.6元，預估目標價為339元

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 12:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對上銀(2049-TW)做出2025年EPS預估：中位數由7.68元下修至7.6元，其中最高估值8.96元，最低估值4.89元，預估目標價為339元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值8.96(8.96)13.7810.12
最低值4.89(4.89)7.579.85
平均值7.42(7.44)10.019.99
中位數7.6(7.68)9.79.99

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值29,202,00034,402,00033,009,680
最低值25,442,58028,485,93032,746,000
平均值27,186,75030,540,78032,877,840
中位數27,309,00029,838,00032,877,840

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS5.575.7512.9810.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		24,391,68424,632,77229,314,64827,265,162

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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