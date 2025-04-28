鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至7.6元，預估目標價為339元
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 12:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對上銀(2049-TW)做出2025年EPS預估：中位數由7.68元下修至7.6元，其中最高估值8.96元，最低估值4.89元，預估目標價為339元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|8.96(8.96)
|13.78
|10.12
|最低值
|4.89(4.89)
|7.57
|9.85
|平均值
|7.42(7.44)
|10.01
|9.99
|中位數
|7.6(7.68)
|9.7
|9.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29,202,000
|34,402,000
|33,009,680
|最低值
|25,442,580
|28,485,930
|32,746,000
|平均值
|27,186,750
|30,540,780
|32,877,840
|中位數
|27,309,000
|29,838,000
|32,877,840
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|5.57
|5.75
|12.98
|10.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,391,684
|24,632,772
|29,314,648
|27,265,162
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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