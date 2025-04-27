2025年泰晤士高等教育亞洲大學排名揭曉：台灣大學普遍下滑 台大排名下降

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-27 17:58

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英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education）近日公布了 2025 亞洲大學排名，其中台灣共有 13 所大學進入亞洲前 200 名。然而，今年台灣多所大學排名普遍下滑，特別是國立台灣大學，從去年的第 26 名降至第 30 名。

據報導，13 所入榜的台灣大學中，有 10 所學校的排名較去年有所下降。台灣的頂尖學府國立台灣大學仍以第 30 名為台灣最高，但相較於去年下滑了 4 名。

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其他學校，如中國醫藥大學（第 66 名）和國立陽明交通大學（第 72 名）也出現了排名下滑。儘管如此，國立雲林科技大學的表現相當出色，逆勢上升 9 名，從第 141 名躍升至第 132 名，成為唯一排名上升的大學。

根據泰晤士高等教育的分析，台灣大學的排名下滑與高等教育政策的轉變有關。過去，台灣的「獎勵大學教學卓越計畫」集中資源於少數頂尖大學，但隨著「高等教育深耕計畫」的實施，資金分配變得更加平衡。國立政治大學的侯永琪教授指出，這一政策轉變是導致台灣大學排名下降的重要原因。

相較於台灣的挑戰，中國的大學在「雙一流」（世界一流大學、一流學科建設）計畫的支持下，表現引人注目。自 2015 年啟動以來，該計畫已投入大量資金，提升中國頂尖大學的學術影響力與研究水準，並取得顯著成果。

此次排名中國大學強勢崛起，清華大學和北京大學繼續穩居亞洲前二，並且在全球高等教育競爭中占據重要地位。

在今年的亞洲大學排名前 10 名中，除清華大學、北京大學外，還有新加坡國立大學（第 3 名）、新加坡南洋理工大學（第 4 名）、東京大學（第 5 名）、香港大學（第 6 名）、復旦大學（第 7 名）、浙江大學（第 8 名）、香港中文大學（第 9 名）與上海交通大學（第 10 名）。