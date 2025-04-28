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鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至9.12元，預估目標價為152元

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 12:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2025年EPS預估：中位數由9.04元上修至9.12元，其中最高估值9.5元，最低估值8.7元，預估目標價為152元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值9.5(9.5)11.5612.57
最低值8.7(7.47)10.3512.57
平均值9.09(8.87)10.9612.57
中位數9.12(9.04)10.9612.57

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值121,678,000125,981,820130,608,330
最低值116,455,640125,600,000130,608,330
平均值119,692,330125,790,910130,608,330
中位數120,180,000125,790,910130,608,330

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.268.987.933.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		110,213,455110,787,91795,257,45167,229,599

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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