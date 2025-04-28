鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至9.12元，預估目標價為152元
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2025年EPS預估：中位數由9.04元上修至9.12元，其中最高估值9.5元，最低估值8.7元，預估目標價為152元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|9.5(9.5)
|11.56
|12.57
|最低值
|8.7(7.47)
|10.35
|12.57
|平均值
|9.09(8.87)
|10.96
|12.57
|中位數
|9.12(9.04)
|10.96
|12.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|121,678,000
|125,981,820
|130,608,330
|最低值
|116,455,640
|125,600,000
|130,608,330
|平均值
|119,692,330
|125,790,910
|130,608,330
|中位數
|120,180,000
|125,790,910
|130,608,330
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.26
|8.98
|7.93
|3.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,213,455
|110,787,917
|95,257,451
|67,229,599
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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