鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估上修至43.18元，預估目標價為463元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2023年EPS預估：中位數由42.27元上修至43.18元，其中最高估值50.87元，最低估值37.95元，預估目標價為463元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|50.87
|59.76
|最低值
|37.95
|34.07
|平均值
|43.83
|46.32
|中位數
|43.18
|42.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|79,512,168
|94,522,630
|最低值
|70,300,000
|71,602,000
|平均值
|73,879,319.94
|81,785,124.92
|中位數
|72,683,293.3
|78,610,330.17
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|27.27
|30.11
|31.35
|31.18
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|61,130,592
|55,358,788
|58,094,331
|59,063,510
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6488/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。