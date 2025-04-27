國際鎢、鈷價格漲 聯友金屬營運看旺

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-27 12:35

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聯友金屬資本額新台幣 3.47 億元，成立於 2018 年，去年合併營收 10.99 億元，稅後淨利 5,869 萬元，每股稅後盈餘（EPS）為 1.71 元，較前一年度分別增加 20%、13 倍、與 12 倍。

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聯友金屬為台灣首家以「循環經濟」概念生產鎢、鈷金屬原料之金屬冶煉公司，以自有鎢、鈷金屬循環專利技術，將二次鎢資源及二次合金物料回收再製成鎢酸鈉 (Na2WO4) 及碳酸鈷 (CoCO3)。

聯友金屬是國內唯一採自有專利進行鎢及鈷金屬回收再製廠商，以「城市採礦」回收再利用及「搖籃到搖籃」的生產概念，提供工業界所需用的鎢酸鈉及碳酸鈷等基本金屬原料，減少對天然礦物開採及資源耗用的環境衝擊，並為台灣在地建立鎢、鈷金屬戰略物資的自主供應鏈貢獻心力。

受惠營運模式調整發揮效益，聯友金屬近年來營運表現明顯提升，而近期國際鎢及鈷金屬價格上漲，有望再推升公司整體營收獲利成長動能。在鎢金屬方面，自美國去年 9 月 27 日課徵中國鎢製品 25% 關稅起，加上中國今年 2 月起宣佈管制鎢原料出口，已帶動國際鎢金屬價格上漲；而鈷金屬方面，受剛果政府限制鈷出口四個月，國際鈷價已明顯獲得支撐，三月份國際估價上漲 50%，可望帶動公司出貨價格進一步調漲。

聯友金屬身為台積電、蘋果及特斯拉在台唯一鎢金屬合格供應商、以及全球前三大鎢酸鈉供應商，為建立永續經營基礎，近期攜手子公司聯友能源同步往高附加價值產品方向發展，預期在高價值化目標完成後，將精進聯友金屬與聯友能源的經營層次，進一步提升聯友集團的獲利能力，並與台灣鎢金屬、鈷金屬產業建立策略夥伴關係，從而擴大聯友集團的市場佔有率及話語權。

在高價值化的發展策略下，聯友金屬規畫中長期仲鎢酸銨 (APT)、三氧化鎢 (WO3)、鎢粉 (W)、碳化鎢粉 (WC) 等產線投資，從粗鍊的鎢酸鈉往高值化的仲鎢酸銨 (APT)、三氧化鎢 (WO3)、鎢粉 (W)、碳化鎢粉 (WC) 等精煉製程發展，以銜接台灣下游產業，降低關鍵物料對外的需求。