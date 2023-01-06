鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估上修至8.8元，預估目標價為83元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對力成(6239-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.65元上修至8.8元，其中最高估值10.33元，最低估值7.33元，預估目標價為83元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|10.33
|14.1
|最低值
|7.33
|9.3
|平均值
|8.99
|11.3
|中位數
|8.8
|10.5
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|84,229,000
|97,592,122
|最低值
|76,410,000
|83,645,000
|平均值
|80,058,421.43
|89,430,429.01
|中位數
|79,797,931.98
|89,439,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|11.54
|8.6
|7.52
|8.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|83,793,572
|76,180,649
|66,525,144
|68,039,379
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6239/financials/ratios
最新相關新聞
- 市場觀望指數走疲，選小不選大，記憶體供應鏈概覽(2)
- 指數看回不回，集團作帳話題延燒題材股夯，記憶體供應鏈概覽
- 台灣50成分股新增遠東新、刪除友達 12/19開盤當天生效
- 旺宏10月營收月減近1成 力成探8個月低點
- 投信近5日賣超個股
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。