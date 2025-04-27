美國經濟回暖訊號與貿易戰影響：投資者對未來經濟走勢的憂慮

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-27 16:30

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儘管美股回升和企業借貸成本下降顯示美國經濟回暖，華爾街的資深投資者仍選擇觀望。這些經驗豐富的投資者對未來經濟走勢感到憂慮，並認為某些經濟指標顯示出川普貿易戰造成的早期損害。

據報導，洛杉磯航運量的減少、旅遊相關出行的萎縮，以及信用卡收入下滑等指標，讓分析師對未來經濟前景感到擔憂。這些變化表明，消費者信心減弱，經濟復甦可能比預期更為緩慢，經濟衝擊的跡象愈加明顯。

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儘管美國金融市場近期情緒回升，包括標普 500 指數接近美國總統川普關稅政策宣布前的水準，比特幣突破 95,000 美元領漲風險資產，基準 10 年期美國國債收益率下降超過 20 個基點等，都顯示出投資者對風險資產回歸的信心。美元匯率穩定，高收益債券風險溢價收窄，杠杆 ETF 也吸引了 70 億美元的資金流入。

然而，這些樂觀情緒與疲弱的高頻數據形成鮮明對比。阿波羅全球管理公司首席經濟學家 Torsten Slok 指出，從中國駛往美國的集裝箱船數量急劇下降，預示消費者將面臨更高的通脹，物流業和零售業可能面臨大規模裁員。

摩根大通經濟學家 Michael Feroli 注意到，美國國際遊客數量的減少將進一步拖累美國經濟增長。這些高頻數據顯示，關稅開始對價格和數量產生影響，未來幾個月可能帶來更多經濟挑戰。

此外，根據《彭博社》經濟學家的調查，未來 12 個月內，美國經濟陷入衰退的機率已從 3 月的 30% 上升至 45%。同時，美國消費者信心降至近期最低，通脹預期再次攀升至數十年來的高點，這些訊號都表明未來可能面臨更大的經濟挑戰。

QI Research 首席策略師 Danielle DiMartino Booth 指出，由於貸款標準收緊、抵押貸款被拒，許多家庭開始面臨更大的財務壓力。越來越多家庭選擇尋求破產律師的幫助，顯示即使市場回暖，普通家庭的經濟困境仍在加劇。

儘管川普和財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，白宮可能會軟化對主要經濟夥伴的強硬立場，促使市場短期回彈，但隨後這種樂觀情緒受到政策不確定性的削弱。川普對談判狀況發出了混亂訊號，而貝森特則澄清美國不打算單方面降低對華關稅，這讓市場的不確定性進一步加劇。

面對市場前景的分歧，投資者開始調整策略，保持謹慎態度。例如，北卡羅來納州的投資者 Cliff Hodge 選擇減少股票風險敞口，在固定收益領域保持防禦。