時代雜誌：川普重申掌控加拿大與格陵蘭「非開玩笑」
鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-27 15:30
在最新一次接受 TIME《時代》雜誌專訪時，美國總統川普澄清有意將格陵蘭與加拿大納入美國領土的言論，表示這並非挑釁或開玩笑。他強調自己是「認真的」，並且對此構想有深思熟慮的理由。
據報導，當被問到是否希望被記住為「擴張領土的總統」時，川普也表示他「並不介意」。川普進一步強調，自己並非想要擴張帝國，而是從另一角度審視這些機會。他表示，若格陵蘭屬於美國，將對美國的國家安全及國際安全帶來顯著好處。
而針對加拿大，川普則指出，美國每年因為支持加拿大而承擔 2000 億至 2500 億美元的貿易虧損，並認為讓加拿大成為美國的一部分，將是解決問題的「最佳方法」。
川普強調說，美國與加拿大之間的貿易逆差非常龐大，且加拿大的經濟高度依賴美國市場，幾乎 90% 的業務都與美國有關。川普認為美國根本不需要進口加拿大的產品，並戲稱加拿大前總理杜魯多為「杜魯多州長」。
此前於 3 月 28 日，川普與加拿大總理馬克 · 卡尼就曾進行過通話。根據兩位知情人士，在通話中，川普再次提出將加拿大納入美國的想法，而卡尼對此表示不同意見，並在通話結束時強調，雙方「在這個問題上保留不同意見」。
有趣的是，卡尼隨後卻公開表示，川普在私人及公開場合均表示尊重加拿大的主權，令人摸不著頭緒。
隨著加拿大聯邦大選即將於 4 月 28 日公布結果，加美關係成為選民關注的焦點。川普的言論讓許多加拿大人對美國的意圖表示擔憂，並進一步引發了激烈的討論。
早在 4 月 6 日，加拿大各地就曾爆發過大規模抗議活動，民眾反對川普對加拿大主權的威脅。數百名抗議者聚集在蒙特婁皇家山公園，舉著「別插手」與「加拿大本就偉大」等標語，強烈表達不滿。
馬尼托巴省省長瓦布 · 吉紐（Wab Kinew）也在一場名為「加拿大集會」的抗議活動中發表演說，強調加拿大永遠不會成為美國的一部分。
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