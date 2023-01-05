【產業概觀】醫材產業年成長一度達22.8%，這原因讓它無視景氣！熱門驅動IC走軟，指數轉趨震盪

一、醫材產業營業額成長 22.8%！什麼原因讓它可以無視景氣？

醫療器材產業是跨領域技術產業。

包含整合電子電機、生物醫學、半導體、資訊、軟體、化工、材料、光學 / 精密機械等。

由於應用類別與技術種類較多，因此有少量多樣的產業特性。

而醫材主要以維持、促進人類健康的民生必要性工業，產業特性與一般製造業大不相同。

「醫材的主流產品會隨著醫療技術進步與疾病型態改變而有所精進，相較於其他產業不易受景氣變化影響，因此醫材產業也不易有大幅度的波動，也使得它可以相較無視景氣。」

2021 年台灣醫材營業額來到 2,363 億元，較 2020 年的 1,924 億元成長 22.8%。

隨著各國陸續解封，先前受疫情所遞延的非緊急醫療療程安排也重啟運行，醫療項目的轉變也影響醫療器材市場需求品項的銷售，反應在醫療器材品項變化與市場需求量的升。研究報告指出， 2021 年全球醫療器材市場規模為 4,543 億美元，較 2020 年成長 6.3%，預估 2024 年可成長至 5,352 億美元，2021-2024 年之年複合成長率約 5.6%。

(圖片資料來源: 半導體陷衰退，醫材產業還能逆勢成長？)

大多人對醫材的認知多為用在病患疾病的診斷、治療、復健等，多為醫療機構、醫護人員操作使用，但隨著國人自我健康意識提升、預防醫學技術進步，預防疾病或促進健康的風氣下相關醫材隨之發展，帶動普通民眾的也可以使用的居家醫材產業興起，且因應行動裝置普及化，利用穿戴、行動裝置的行動健康醫療照護服務興起，加上大數據、人工智慧等應用成熟，醫療軟體 APP 與人工智慧輔助判斷軟體的問世，將帶動智慧醫材產業的發展。

而醫材產業屬於產品種類多樣、範疇廣的特殊產業，全球尚未有一致性的定義，即便醫材領導國家美國、歐洲、日本等，對醫療器材產業範疇也有不同的看法及定義。當前各國多以功能性來定義醫療器材，我國醫材定義如下圖

有了對醫療器材初步的認識，接下來就會依序提及台灣進出口狀況以及各類別中國內重要廠商的動態及相關概念股。

二、盤面概況－電子比重重回 5 成，驅動 IC 開高走低指數漲幅收斂

聯準會會議紀要並無提及 2 月升息預期情況，美科技股震盪收紅帶動下，帶動本日台股早盤開高，當前雖漲勢有所收斂，但仍上漲逾百點，預估量為 1700 億。

在集中市場方面，貢獻漲點的多方指標依序為：

(2330-TW) 台積電、(2881-TW) 富邦金、(1101-TW) 台泥、(2886-TW) 兆豐金、(2327-TW) 國巨

造成盤勢壓抑：

(2308-TW) 台達電、(6669-TW) 緯穎、(2454-TW) 聯發科、(5871-TW) 中租 - KY、(8046-TW) 南電

櫃買市場強勢指標為：

(5347-TW) 世界先進、(4966-TW) 譜瑞 - KY、(6446-TW) 藥華藥、(8299-TW) 群聯、(3105-TW) 穩懋

拖累指數的為：

(8069-TW) 元太、(6589-TW) 台康生技、(5009-TW) 榮剛、(4162-TW) 智擎、(6472-TW) 保瑞

綜觀漲跌點來看，本日上漲主要是台積電等大型權值股所帶動，早盤雖上漲約 120 點，縱使電子比重上升至 5 成但當前漲勢收斂至 80 餘點，近期強勢股如 (3034-TW) 聯詠、(3592-TW)瑞鼎、(4961-TW)天鈺等驅動 IC 相關個股以及記憶體族群都出現開高走低的現象，且造成盤勢壓抑多為科技股，顯示市場持有信心仍不足，就容易令指數大市較無明確方向性，因此近期較熱門的驅動 IC 概念股是否能持續走強，就是短期值得關注的方向。

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