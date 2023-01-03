鉅亨美股雷達： 特斯拉上季交車量再創紀錄 應材入股南韓玻璃基板廠商

美股重要看點：

本週市場關注美國 12 月非農、Fed 12 月會議紀要以及各國 PMI 終值。美今日將公布 12 月製造業 PMI 終值、11 月營建支出。美國 10 年期公債殖利率來到 3.756%。美股期貨週二 (3 日) 上升，道瓊期貨漲 0.76%，標普 500 期貨漲 0.82%，那斯達克 100 期貨漲 0.96%。

隨著 2023 交易年的開始，投資人關注將於本周公布的關鍵經濟數據，這些數據可能會提供有關美國經濟狀況和 Fed 政策計劃的線索。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃警告，今年全球經濟會更加艱難，預計全球三分之一地區將陷入經濟衰退。IMF 預計，今年全球經濟成長率為 2.7%，低於 2022 年的 3.2%。同時，2023 年全球經濟成長率低於 2% 的可能性達到 25%。

此外，喬治艾娃也表示，雖然美國最終可能避免經濟衰退，但歐洲前景並不樂觀。她說道，歐洲受到俄烏戰爭的沉重打擊，預估將有一半地區陷入衰退。

電影「大賣空」本尊、因放空次貸泡沫成名的投資人貝瑞 (Michael Burry) 則是認為，美國經濟預期將在 2023 年陷入衰退，而聯準會 (Fed) 屆時將會開始降息以挽救經濟，促通膨再度飆升。

市場研究公司 Constellation Research 首席分析師兼創辦人 Ray Wang 表示，儘管對美國科技股來說，2022 年是個慘淡的一年，但有望在 2023 年出現反彈。

從長遠看，蘋果 (AAPL-US) 處於有利地位，服務業務將持續增長。中國也重新開放，今年下半年經濟可能就會好轉。

他也指出，包括谷歌 (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US)，都將會在今年從不斷增長的雲端業務中獲得巨大收益。同時，分析師也看好晶片市場前景，認為晶片對於各個行業來說都太過重要，需求疲軟的情況不會一直持續下去。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 12 月 Markit 製造業 PMI 終值，預估 46.2，前值 46.2

美國 11 月營建支出月率 (%)，預估 - 0.4，前值 - 0.3

重要個股動態：

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 上季交車量刷新歷史紀錄，但交付量仍不如分析師預期，顯示利率升高和經濟趨緩疑慮，明顯抑制電動車需求，特斯拉全年交車量則激增 40%。

特斯拉周一（2 日）宣布，去年第 4 季交車量為 405,278 輛，創下單季最高紀錄，但交付量仍不如分析師原估的 420,760 輛。全年交車量為 131 萬輛，較前年躍增 40%，但交付量仍未達 50% 成長目標。全年產量則成長 47% 至 137 萬輛。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

全球最大的半導體設備公司應用材料 (AMAT-US) 向 SK 集團的半導體子公司 Absolics 投資了 510 億韓元 (4020 萬美元)，協助其在美國設廠生產半導體玻璃基板。

據《BussinessKorea》引用專家說法表示，應用材料最近決定在南韓建立研發中心，並直接投資南韓的半導體設施，進一步強化美韓半導體聯盟。