本週操盤筆記：12月非農、Fed會議紀要、主要經濟體PMI終值

本週國際重點財經大事包含：美國公布 12 月非農就業報告、ISM 製造業指數和貿易收支等數據，美國聯準會 (Fed) 也將公布 12 月利率會議紀要。除了美國以外，Markit 將公布各主要經濟體的採購經理人指數 (PMI) 終值，包含歐元區、德國、法國、英國與日本等，市場也關注本週的中國財新製造業 PMI。

本週操盤筆記 (0102-0107)

1. 美國 12 月非農

美國勞工部將在週五 (6 日) 公布最新非農報告，市場普遍預期 12 月新增就業約 20 萬，雖較 11 月放緩，但增長步伐依舊穩健，失業率估維持在 3.7%。

自 9 月以來，美國非農就業多半以 25 萬至 30 萬的速度成長，即使最近幾個月企業裁員消息頻傳，失業率仍維持在 3.7% 的歷史低點附近。

薪資成長方面，市場預期 12 月平均每小時薪資估年增 5%，較 11 月的 5.1% 微幅下滑，雖然仍遠高於 Fed 的通膨目標，但市場分析認為，若 12 月薪資成長回落，帶動整體通膨率繼續下滑，明年終點利率低於 5.25% 的預期有望增加。

除了非農以外，美國本週公布的重要經濟數據還有 JOLTs 職位空缺數、失業金申領人數、ISM 製造業 / 非製造業指數、貿易收支以及營建支出等。

2.Fed 12 月會議紀要

聯準會將在週四 (5 日) 公布 12 月利率會議紀錄，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 上月宣布升息 2 碼，使利率達到 4.25% 至 4.5% 目標區間，同時預估 2023 年終點利率會比原本預期還要更高，利率區間高峰預估將達 5.25%。

從 Fed 官員近期聲明來看，真正的辯論重點越來越無關於 Fed 是否會在 2 月升息，而是集中在 2 月會升多少。目前市場定價為升息 1 到 2 碼。

3. 各國 PMI 終值

本週 Markit 將公布主要經濟體 12 月製造業與服務業採購經理人指數 (PMI) 終值，包含歐元區、法國、德國、英國、美國、中國、日本、台灣和印度等國。市場密切關注中國 PMI 數據，以評估 12 月疫情升溫對經濟造成的傷害。

疫情衝擊下，中國週六 (31 日) 公布 12 月製造業景氣持續萎縮，官方製造業 PMI 連續四個月下滑至 47，且低於市場預期。12 月財新製造業 PMI 將在週二 (3 日) 揭曉，市場預估將從前一月的 49.4 下滑至 48.8。

4. 歐元區 12 月 CPI 等經濟數據

歐元區將於週五 (6 日) 公布最新消費者物價指數 (CPI) 初值，市場預期 12 月通膨增長率有機會回落到 10% 以下，為市場帶來通膨觸頂希望。按地區來看，德國、義大利通膨率料將下滑，法國通膨率料微升。

歐元區經濟面臨衰退風險之際，德國失業率、出口、工廠訂單以及歐元區零售銷售、景氣指數等數據，也為投資人揭示歐元區經濟的健康狀況，歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家預計也會在週五 (6 日) 發表談話。