特斯拉上季交車量再創紀錄 全年交付量激增40%

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 上季交車量刷新歷史紀錄，但交付量仍不如分析師預期，顯示利率升高和經濟趨緩疑慮，明顯抑制電動車需求，特斯拉全年交車量則激增 40%。

特斯拉周一（2 日）宣布，去年第 4 季交車量為 405,278 輛，創下單季最高紀錄，但交付量仍不如分析師原估的 420,760 輛。全年交車量為 131 萬輛，較前年躍增 40%，但交付量仍未達 50% 成長目標。全年產量則成長 47% 至 137 萬輛。

特斯拉表示，上季一共生產 439,701 輛電動車，比交車量多 34,423 輛。特斯拉說：「持續轉向更均衡地區生產組合」，導致轉運中車輛進一步增加。

特斯拉調降中國市場售價，也在美國市場推出 7,500 美元折扣。不過，由於利率上揚、通膨等經濟逆風，加上執行長馬斯克收購推特後種種突兀行徑，導致去年 12 月特斯拉股價暴跌 37%，全年重挫 65%。

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 周一說：「我們認為，特斯拉面臨很大需求問題，必須調降成長目標，或繼續擴大全球性降價，進而壓縮利潤。」

《澎湃新聞》報導，中國政府取消新能源車國補政策後，特斯拉未宣布漲價，反而推出限時優惠政策，最高減免人民幣 1 萬元，可能會侵蝕利潤。

特斯拉在面對經濟逆風情況下，也在去年最後幾天向美國用戶提供 7,500 美元折扣，以及最多 10,000 英里免費超充服務。這些補貼也與拜登政府的《通膨削減法案》有直接關係。