IMF總裁：今年全球三分之一地區將陷入經濟衰退

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃警告，今年全球經濟會更加艱難，預計全球三分之一地區將步入衰退。

喬治艾娃表示，預計全球三分之一地區將陷入經濟衰退。IMF 預計，今年全球經濟成長率為 2.7%，低於 2022 年的 3.2%。同時，2023 年全球經濟成長率低於 2% 的可能性達到 25%。

此外，喬治艾娃也表示，雖然美國最終可能避免經濟衰退，但歐洲前景並不樂觀。她說道，歐洲受到俄烏戰爭的沉重打擊，預估將有一半地區陷入衰退。

喬治艾娃先前就曾指出，全球三個主要經濟體的成長都在放緩：美國升息開始產生影響、歐洲面臨天然氣價格高漲考驗，而中國受到房市波動和疫情拖累成長。

在通膨方面，喬治艾娃表示，儘管升息會對經濟產生負面影響，但仍呼籲各國央行努力遏止通膨，她認為若各國央行在這方面發力不夠，通膨恐怕將成為一輛失速列車。

英國經濟與商業研究中心 (CEBR) 則表示，2023 年全球經濟將面臨衰退，全球央行為應對通膨採取的升息措施，將導致許多經濟體萎縮。CEBR 的主管兼預測負責人 Kay Daniel Neufeld 說：「由於利率升高以應對更高的通膨，世界經濟明年可能會面臨衰退。」

世界銀行總裁馬爾帕斯 (David Malpass) 也曾表示，隨已開發經濟體成長放緩、許多開發中國家貨幣貶值，再加上持續的通膨的影響，今年全球經濟不只有衰退的風險，而且還有成真的危險。