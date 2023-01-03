大賣空主角本尊示警：Fed下半年將降息刺激經濟 通膨恐再度飆升

電影「大賣空」本尊、因放空次貸泡沫成名的投資人貝瑞 (Michael Burry) 表示，美國經濟預期將在 2023 年陷入衰退，而聯準會 (Fed) 屆時將會開始降息以挽救經濟，促通膨再度飆升。

貝瑞表示，通膨已經觸頂，但他認為這並不是這個週期的最後一個高點，他認為美國消費者物價指數 (CPI) 將會走低，並在 2023 年下半年轉為負值，同時美國也將陷入經濟衰退。

貝瑞也表示，為刺激經濟，Fed 將再度降息，美政府也將致力於刺激經濟，隨後將迎來另一次通膨飆升。

一直以來，貝瑞持續預測美國經濟將陷入衰退。他曾警告，美國消費者債務增加，將對美國經濟帶來重大風險。「面對高通膨，消費者並不是選擇削減開支，淨消費者信貸餘額正以創紀錄速度增長。」

標普全球評等 (S&P Global Ratings) 首席經濟學家 Beth Ann Bovino 也曾警告，美國將在明年陷入衰退，且失業率續升。

Bovino 在報告中預估，美國經濟將在 2022 年增長 1.8%，隨後在明年萎縮 0.1%。同時，失業率將自 10 月的 3.7%，在明年第四季升至 5.6%。

美國通貨膨脹率在 6 月份飆升至 40 年高點 9.1%，並在 11 月份保持在 7% 以上，遠高於 Fed 設定的 2% 目標。為應對通膨，Fed 將基準利率從接近零的水平上調至 4% 以上，並表示將在 2023 年達到 5% 以上的峰值。