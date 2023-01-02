〈觀察〉感測器成長趨勢明確 被動元件廠擴大布局

〈觀察〉感測器成長趨勢明確 被動元件廠擴大布局。(鉅亨網資料照)
〈觀察〉感測器成長趨勢明確 被動元件廠擴大布局。(鉅亨網資料照)

電動車發展趨勢及車用電子比重提升、工業自動化等，均帶動感測器需求，國內被動元件業者也積極搶進，除了擴大利基應用布局外，同時也優化產品組合，降低單一產品受景氣波動的風險。

感測器又分為溫度及壓力兩塊，具研調報告預估，溫度感測器每年複合成長率 4.2%、壓力感測器則是 8.2%，預計到 2026 年壓力感測器的產值會是溫度感測器的 2.5 倍。

其中，壓力感測器主要市場在車用及工業，車用市場在整體壓力感測器占比約 27%，2021 年市場為 20 億美元，預計 2030 年將達到 49 億美元；工業應用 2021 年市場規模 14 億美元，預計 2030 年達 41 億美元。

因此，在成長趨勢明確、具備市場規模下，感測器也成為國內被動元件廠競相積極布局的領域。

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 就在 2022 年下半年併購二家歐洲感測器公司，德國賀利氏工業集團旗下高階溫度感測器事業部 Heraeus Nexensos、法國施耐德旗下高階工業感測器事業部 Telemecanique Sensors，擴大在車用及工控感測器布局。

而保護元件廠興勤 (2428-TW) 過往布局以溫度感測器為主，但看好壓力感測器趨勢，公司投入更多資源在相關應用，並將溫度、壓力整合打造新產品，已送樣車用客戶認證，可望成為未來一大營運新動能。

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