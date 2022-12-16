橋水CIO： 中國解封恐加劇央行困境 威脅歐美經濟成長

橋水基金 (Bridgewater Associates) 共同投資長詹森 (Greg Jensen) 表示，中國在歷經三年斷斷續續的封控後，總算迎來久違的解封，但這對歐美經濟來說恐怕不是好事，因為這將加劇讓央行升息的通膨壓力，為歐美經濟成長帶來風險。

詹森認為，中國經濟放緩對全球其他地區來說是一大福音。他說：「這是一股減緩全球通貨通膨的力量。在美國和歐洲陷入經濟衰退之際，中國的開放及其對大宗商品價格的影響、對原物料的競逐，可能會加劇央行所處的困境。」

事實上，中國放寬防疫與長期清零政策的影響，一直是華爾街的辯論焦點。包含高盛總裁 John Waldron 在內人士認為，對全球成長來說，中國重新開放的道路可能崎嶇不平，摩根士丹利首席中國經濟學家 Robin Xing 等人則認為，歐美經濟有望受惠於中國需求回溫。

詹森曾在 2010 年代初期擔任橋水基金執行長，現在則和普林斯 (Bob Prince) 一同擔任橋水投資長。

他還預測，隨著聯準會 (Fed) 繼續收緊政策，美國下一次經濟衰退的持續時間會比過去還要更長。

詹森說：「我們預估美國經濟衰退的持續時間會是正常情況的兩倍，因為 Fed 在很長一段時間內不會給予支持。好消息是金融體系的槓桿率還不錯，所以沒有出現像 2008 年那樣的瀑布效應，相反地，可能需要幾年的時間來磨合，資產價格才會開始消化。」

即使最新的消費者物價指數 (CPI) 顯示通膨正在降溫，但面對 Fed 升息，勞動力市場表現依然強勁。自 10 月初以來，標普 500 指數已上漲近 9%。

詹森稱：「有很多關於經濟衰退的討論，但很少有經濟衰退被消化。當你從一個全面關注聯準會的世界，轉向關注明年可能出現經濟衰退和美元緊縮的世界時，你會看到相對更大的市場波動。」

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