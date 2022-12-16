〈財報〉Adobe Q4獲利、Q1財測高於預期 激勵盤後漲逾5%

創意軟體公司 Adobe (ADBE-US) 周四 (15 日) 公布第四季獲利高於預期，且第一季財測也高於分析師預期，激勵盤後股價漲逾 5%。

近時確認，Adobe 周四收低 3.30%，盤後大漲 5.26%，報每股 346.34 美元。

FY2023 Q1 財測關鍵數據 vs. 華爾街預期

EPS：調整後 3.65-3.70 美元 vs. 3.64 美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

營收： 46-46.4 億美元 vs. 46.4 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

該數據不含收購 Figma 後的影響。Adobe 仍維持 2023 會計年度的財測數據。

FY2022 Q4 (12/2 止) 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

EPS：調整後 3.60 美元 vs. 3.50 美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

純益：11.8 億美元

營收：年增 10% 至 45.3 億美元 vs. 45.3 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

然而，今年第四季純益較去年同期 12.3 億美元下降，營收年增率也自前季的 13% 下降至 10%。

執行長 Shantanu Narayen 表示：「我們聚焦獲利，實現創紀錄的營業現金流，但公司仍保持謹慎，且仍無法倖免經濟惡化的影響。」

FY Q4 營收細部分項

數位媒體部門 (含 Creative Cloud 和 Document Cloud 產品)──營收年增 8% 至 33 億美元，低於 StreetAccount 調查的預期共識 33.1 億美元。

數位體驗部門 (含 Experience Cloud 產品)──營收 11.5 億美元，略高於 StreetAccount 調查的預期共識 11.4 億美元。

數位體驗部門總裁 Anil Chakravarthy 在電話會議上表示，數位體驗業務成功完成「橫跨我們解決方案組合的眾多轉型交易」。

Q4 進展

Adobe 宣布將斥資 200 億美元收購設計軟體初創公司 Figma，為該公司上市 40 年來最大樁收購交易。

數位媒體業務部門總裁 David Wadhwani 表示：「總體而言，監管程序正按預期進行，Adobe 仍預期 2023 年將完成該交易。」美國司法部和英國競爭與市場管理局正在審查這筆交易。

分析師詢問 Figma 如何應對當前的經濟環境。但 Narayen 表示，目前 Figma 仍然是一家私營公司，Adobe 無法討論 Figma 的最新表現。

不計盤後交易，Adobe 今年迄今股價下跌 42%，遠超過同期 S&P 500 指數 18% 跌幅。