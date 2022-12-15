聯準會暗示繼續升息 短債三大優勢竄出頭

美國聯準會今年以來升升不息重擊債券價格，短天期債券挾「利率敏感度低、高殖利率與基本面佳」等三大優勢，在升息循環下竄出頭成為債市新寵，亦是近期基金募集焦點。

路博邁美國短年期非投資等級債券基金經理人鄭吉良表示，儘管美國通膨已有觸頂跡象，但是距離理想通膨水準 2%，仍有一段差距，預估短期貨幣政策難以放鬆，距離聯準會降息時點仍遠，以此推論，金融市場有一段時間將持續處於高通膨、高利率、高波動的「三高」環境中。

鄭吉良表示，短年期非投資等級債券，不論是利率與信用風險都相對低，且波動度近似投資等級債，其殖利率比起過去 10 年平均 4.89%，目前殖利率達 8.4% 相對具吸引力。

鄭吉良指出，目前美國非投資等級債券發行企業財務體質為近年最佳，整體違約率維持偏低水準，且企業財務槓桿低，利息支付能力為 20 年以來最佳狀態，在基本面無虞的支撐下，加上具吸引力的殖利率，可望創造較好的收益機會。

從過去市場經驗來看，短年期非投資等級債券的長期表現相對穩健，自 2007 年指數成立以來，僅三次出現單年度負報酬，分別是 2008 年，2015 年以及今 (2022) 年，在指數從未連續兩年出現負報酬，並在報酬翻正後的上漲動能常相對強勁，以長線投資來看，投資人毋需過度擔心進場時間點。

百達投顧也認為，如以平衡資產風險、穩定收息作為挑選債券基金考量，建議可尋找短天期債券，以其低存續期、低利率敏感度的特性，規避持續升息的影響。

百達投顧表示，當前債券殖利率曲線倒掛，短天期債券的殖利率反而比中長天期更高；此外，高信用評等的公司債券，償債能力佳，在經濟前景不佳下，被優先賣出的可能性較低，加上多由全球重量級企業發行，較能夠應對景氣變化的不確定性，在近期債市修正下相對耐震。