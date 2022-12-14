通膨降溫升息減速 合庫銀看好明年股債市不悲觀

美國 11 月 CPI 數據低於預期，合庫金 (5880-TW) 暨合庫銀行董事長雷仲達認為，市場的升息循環即將邁入尾聲，對於明 (2023) 年股市展望不悲觀，債市也有機會改善。

雷仲達今 (14) 日出席合庫銀與工會團體協約簽約儀式，雷仲達在會後受訪時指出，受聯準會今年以來鷹式升息影響，明年全球經濟成長將放緩，而台灣出口衰退也將是明年經濟一大隱憂。

雷仲達表示，美歐等主要央行快速升息勢必壓抑經濟成長動能，預估明年全球經濟都比今年還差，且許多國家的採購經理人指數 (PMI) 都低於 50，反映全球經濟動能陷入趨緩狀態。

雷仲達指出，台灣今年經濟成長率還有 3%，但明年經濟成長預估值則低於 3%，加上我 11 月出口規模已經出現雙位數衰退，認為明年經濟成長率最大變數在於出口表現，明年經濟要靠內需消費支撐。

在投資策略部分，雷仲達說，今年全球主要央行猛烈升息，推升殖利率彈升導致債券價格大跌，但預期在升息循環告一段落後，債市表現將有所改善；至於股市部分，看好疫情趨緩，內需服務業復甦，只要出口表現沒有惡化，基本面可望支撐股市，「對於後市並不悲觀」。

另外，房市部分，雷仲達則認為，先前的信用管制效果逐漸浮現，預期在市場觀望氛圍下，房市價格可望稍微下跌，而量的萎縮則會更加明顯；至於房貸業務研判會微幅成。