中國人行超額續作MLF 持續釋出寬鬆信號

中國央行周四 (15 日) 加大向銀行體系注入現金的力度，連續第四個月維持中期借貸便利 (MLF) 利率不變，以在年底前保持充裕的流動性。

中國人民銀行 (PBOC) 表示，將向一些金融機構提供的價值 6500 億元人民幣 (約 935.3 億美元) 的一年期 MLF，貸款利率保持在上次操作的 2.75% 不變。

周四由於糟糕的中國經濟數據加劇了市場的悲觀情緒，美元上漲，人民幣下跌，落至 6.96 附近。政策發布後，股債匯反應均不大，10 年期國債期現貨在平盤附近震盪。

這也是人行今年 3 月以來首度超額續作 MLF，在流動性面臨季節性壓力，以及債券市場持續遭遇理財產品贖回衝擊之際，央行發出提振市場信心的信號。

人行公告顯示，今日進行了 6500 億元人民幣一年期 MLF 操作，高於 5000 億元的到期規模，調查顯示，多數經濟學家預計央行會等額操作。

渣打銀行駐香港中國宏觀策略主管 Becky Liu 表示，存款準備金率下調 25 個基點後的流動性注入，表明繼續官方保持寬鬆的貨幣政策立場，並希望進一步支持信貸增長。

Liu 指出，12 月的中央政治局會議發出的信號很明確，即貨幣政策將更加有效和有力，這表明支持空間至少會持續到明年第一季。

澳盛銀行資深中國策略師邢兆鵬認為，最近理財經理對債券的拋售表明，非銀行機構需要更多流動性來緩解贖回壓力。

他指出，銀行也需要更廉價的資金來增加長期貸款，昨日 1 年期 AAA 級同業存單殖利率已經升至 2.78%。有了 MLF 注入的額外 1500 億元，市場將能更從容的等待年底財政支出。

人行周四還進行了 20 億元七天期逆回購操作，持平到期，利率維持在 2.0%。