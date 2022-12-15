艾克曼：Fed 2%通膨目標已不具公信力 3%更能實現長期成長

知名避險基金經理人艾克曼 (Bill Ackman) 認為，聯準會 (Fed) 設立的 2% 通膨目標不再可靠，想要實現長期成長，3% 左右的通膨目標才是更好的策略。

聯準會發布利率決議後，艾克曼周三 (14 日) 推文表示，企業需要價格穩定，但他們可以在 3% 的穩定通膨環境下成長。

他說：「聯準會的通膨目標不再可靠。去全球化、替代能源轉型、必須向工人支付更高的薪資、更低的風險、更短的供應鏈都會引發通膨。聯準會現在無法改變目標，但未來有可能會這麼做。」

(圖：推特)

聯準會周三一如預期升息 2 碼，主席鮑爾 (Jerome Powell) 在會後記者上表示，將繼續升息直到通膨回落到 2% 的目標水平。

當被問到是否考慮調高通膨目標，鮑爾表示：「無論在什麼情況下，我們都不會考慮這點。我們會把通膨目標維持在 2%，並使用工具讓通膨回落。」但他坦承，可能會有一個長期計畫讓央行重新審視通膨目標。

艾克曼認為，若沒有發生破壞就業的嚴重衰退，Fed 將無法實現 2% 的通膨目標，就算回落到 2%，也不會長期穩定在該水平。長期來看，若要實現強勁經濟和就業成長，接受 3% 左右的通膨目標是更好的策略。

(圖：推特)

部分經濟學家認為，如果聯準會調升通膨目標，就不需要進行那麼多次升息，也可幫助減輕勞動力市場承受的痛苦，然而，聯準會官員普遍反對任何改變目標的行動，因為在通膨數據不利的狀況下更改目標，會讓市場質疑央行控制價格壓力的承諾，進而傷害央行信譽。