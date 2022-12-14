〈Fed會議前瞻〉聯準會估將升息2碼 終點利率可能更高

為期兩天的 12 月聯準會 (Fed) 利率會議即將在周三 (14 日) 結束，市場預期 Fed 本次將升息 2 碼，同時告誡，對抗通膨的戰役遠未結束，終點利率可能高於先前預期。

除了公布利率決議，本次會議還將發布最新的利率點陣圖和經濟預測。在連續四度升息 3 碼後，Fed 官員此前一再暗示將降低升息幅度。

美國周二 (13 日) 公布 11 月消費者物價指數 (CPI) 年增 7.1%，雖低於前一個月的 7.7% 和市場預期，但仍處在高檔。經濟學家表示，Fed 官員可能會對最新的通膨數據感到寬慰，但不會表現出來。

Jefferies 首席金融經濟學家 Aneta Markowska 說：「我認為 Fed 還無法宣稱他們在通膨方面取得勝利，在這之前，他們還是會非常小心。」

也有經濟學家認為，通膨狀況改善可能讓 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三 (14 日) 的發言更加強硬。

安盛投資管理 (AXA Investment Mangers) 總體經濟研究主管 David Page 說，這增加了放緩緊縮步伐的論調，Fed 過去一直表示希望能放慢緊縮步伐，這為他們提供一些支持和這麼做的理由，然而，改善的通膨數據也可能讓鮑爾的工作變得更困難。

Page 說：「因為 Fed 政策將很快轉向的說法，我們看到美債殖利率開始下跌，但這無助於 Fed 控制短期公債的波動，市場波動越大，代表 Fed 必須更努力讓市場相信，在壓低通膨方面還有很多工作要做。」

終點利率可能更高

另外，本次會議的一大重點，在於 Fed 將釋出關於終點利率的最新訊息。市場預期，Fed 官員將把終點利率預估值自 4.6% 調升至 5%，甚至更高。

Markowska 還認為 Fed 將改變政策聲明中的措辭，反映升息周期即將結束。目前 Fed 的聲明措辭為「為了實現 2% 的通膨目標，持續 (ongoing) 調高目標利率區間是合適的。」

Markowska 認為，「持續」的說法似乎太過開放，Fed 可能以更有限的說法作為替代，例如可能會說「進一步 (some further) 升息是合適的」。