美元創12年來最糟單月表現 分析師：短期有上行空間但難以為繼

美元指數今年前 10 個月的表現相當強勢，但進入 11 月以後卻有明顯轉變。華爾街分析師認為，美元短期還是存在上行空間，但明年漲勢恐難以為繼。

為了應對 1980 年代初期以來最高的通膨，聯準會 (Fed) 今年累計已升息近 4 個百分點，帶動美債殖利率走高。即使其他國家也跟著升息，但美國升息速度更快，這給了投資人理由買進美元，以便從殖利率上升中獲利。與此同時，俄烏戰爭爆發推高能源價格，也提升美元作為避險貨幣的吸引力。

今年前 10 個月，美元指數累計上漲 16%，是 1985 年同期以來最大漲幅，但這種情況在 11 月有了大幅轉變。

隨著數據浮現通膨放緩跡象，對 Fed 放緩升息步調的期望因此升溫，拖累美元指數單月挫近 5%，創下 2010 年 9 月以來最大單月跌幅。

投資人不禁開始懷疑美元是否已觸頂，甚至開始回落。根據瑞銀 (UBS)、美國銀行等機構經濟學家和策略說法，美元確實存在升值空間，但不太可能守住任何漲勢。

瑞銀經濟學家 Brian Rose 說：「我們確實認為美元可在短期內收復失地。」他的推論奠基於油價下跌。

自從 3 月達到每桶 123.7 美元的高峰後，截至周二 (29 日) 收盤，西德州中質原油 (WTI) 已跌至 80.55 美元，不過，Rose 認為油價仍有可能反彈，而這將傷害市場，使投資人遠離風險資產並重回美元懷抱。

由 David Hauner 領導的美國銀行策略師團隊也認為，美元將在明年 Q1 達到高峰，這代表這段期間還有上漲空間。美銀認為，主要是因為全球經濟仍身處停滯性通膨風險，這迫使各國央行必須以提高利率作為應對手段。

此外，Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 認為，目前仍難以讓投資人相信整個市場和地緣政治局勢很快就會恢復平靜，各式各樣的風險可能會讓投資人保持警惕，進而支撐美元。

美元明年難保強勢

雖然近期的不確定性對美元有利，市場普遍預期美元會在明年某個時候走軟。

美銀策略師 David Haune 預估美元將於 Q1 之後觸頂，部分與中國逐步放寬防疫政策有關，他認為這應能緩解供應鏈問題，改善全球經濟情緒，從而降低持有美元作為避險貨幣的必要性。

先鋒集團 (Vanguard) 全球利率主管 Roger Hallam 也表達贊同，除了中國因素以外，他認為 Fed 和其他央行在升息方面的差距有望縮小，也就是說，貨幣政策分歧的高峰可能已經過去。

整體來說，瑞銀經濟學家 Brian Rose 認為美元很難維持在近來的高水平，且預料近期會出現一些波動。