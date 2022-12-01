美國10月JOLTS職位空缺降至1033萬 就業市場降溫

美國勞工部周三（日）發布月度職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告顯示，10 月職位空缺數為 1,033.4 萬個，較 9 月修正後數值減少 35.3 萬個，至仍高市場預期的 1,030 萬個，表明就業市場降溫。該數據意外逆轉 9 月的成長，對尋求抑制經濟需求的聯準會（Fed）來說是個好消息。

美國 10 月 JOLTS 職位空缺數下滑。(圖片：ZeroHedge)

根據 JOLTS 報告，美國 10 月職位空缺數下滑至 1,033.4 萬，高於市場預期的 1,030 萬，前值自 1,071.7 萬下修至 1,068.7 萬。該數據較 9 月減少 35.3 萬，比去年同期減少 76 萬。

另外數據也顯示，10 月每位求職者對應平均 1.7 個職位空缺，較 9 月的平均 1.9 個職位空缺有所減少。Fed 官員密切留意這一比例，並指出職位空缺數量的增加是央行能在不導致失業率激增的情況下，冷卻就業市場進而降低通膨的原因。

報告顯示，儘管勞動力需求依然強勁，但在經濟前景黯淡和利率上升的環境下正逐漸放緩。即便如此，許多企業雇主仍在努力填補職缺。勞動參與率低於疫情前水準，企業持續提高薪資以吸引和留住員工。

市場分析指出，供需之前持續的不匹配可能會持續相當長一段時間，這讓許多經濟學家預測，即使在消費支出減弱的情況下，企業也會留住員工。

另一方面，報告顯示 10 月的辭職人數小幅降至 402.6 萬人，較 9 月減少 3.4 萬人，遠低於 2021 年 11 月所謂「大辭職」期間創下的 450 萬人紀錄，辭職率也降至 2.6%，創 2021 年 5 月以來新低，而辭職總數小幅上升至 568 萬人，裁員和解雇人數增加 5.8 萬人、達到 139 萬人。

同日有「小非農」之稱的 ADP 就業數據出爐，結果顯示就業市場降溫，給市場帶來 Fed 放緩升息步伐的希望，激勵美股指數期走高。

根據 ADP 公布的報告，美國 11 月新增就業人數從 10 月的 23.9 萬腰斬，降至 12.7 萬人，遠不及市場預期的 20 萬人，創 1 月以來新低。