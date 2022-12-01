〈紐約匯市〉鮑爾說最快12月放緩升息 DXY回落 單月跌幅創12年來最大

鮑爾說最快12月放緩升息 DXY回落 單月跌幅創12年來最大 (圖：AFP)
鮑爾說最快12月放緩升息 DXY回落 單月跌幅創12年來最大 (圖：AFP)

美元指數周三 (30 日) 大幅回落，單月跌幅為 12 年來最大，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 稍早表示，可能最快 12 月就會開始放慢升息步伐。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.76%，至 106.01，本月跌 4.8%。對 Fed 利率在明年達到高峰的期望，使美元指數創下 2010 年 9 月以來最大單月跌幅。

鮑爾周三演說多半持鴿派態度，他認為放慢升息步調是合理的，可能最快 12 月就會縮減升息幅度，同時強調，在打擊通膨方面還有很長的路要走，貨幣政策必須在一段時間內保持緊縮。

談到經濟狀況，鮑爾稱經濟增長已放緩至長期趨勢之下，必須繼續維持，但不應過度緊縮。他沒有說明利率最終需要升到多高與持續多久。

Forex.com 資深市場分析師 Joe Perry 說：「他 (鮑爾) 基本上是在告訴市場他們 (Fed) 正在放慢，這將推動股市上漲、美元走跌。」

關於升息步調，Fed 理事庫克 (Lisa Cook) 稍早也發表和鮑爾一致的言論，認為隨著通膨數據浮現改善的初步跡象，央行可能採取更小的行動。

兩位官員發表言論之後，12 月升息 2 碼的機率從演說前的 69.9% 升至 75% 以上。聯邦基金期貨交易員目前預估，利率將在 5 月達到 4.95% 的高峰。

經濟數據顯示，美國 11 月 ADP 新增就業人數低於預期，顯示在高利率環境下，勞動力需求正在降溫，消息拖累美元指數盤中走低，但在公布美國 Q3 國內生產毛額 (GDP) 修訂值優於預期後，美元跌勢短暫收斂。

歐元兌美元上漲 0.72% 至 1.0405 美元，本月漲 6%；英鎊兌美元漲 0.9% 至 1.2058 美元，月漲 5.9%。

數據顯示，歐元區 11 月消費者物價指數 (CPI) 降幅高於預期，且為 17 個月以來首度下滑，對通膨放緩的希望，強化了歐洲央行 (ECB) 下月放緩升息的可能。另外，據知情人士透露，歐盟考慮將俄羅斯原油的價格上限降至每桶 60 美元。

澳幣兌美元盤中一度觸逾兩個月高點，截稿前升 1.5% 至 0.6787 美元，月線漲近 7%。包含鄭州、廣州在內中國部分城市放寬防疫措施的消息，幫助提振市場樂觀情緒。

美元下跌之際，日元兌美元上漲 0.4% 至 138.04 日元，徘徊在三個月高點附近。本月升逾 6%。

截至台灣時間周四 (1 日) 約 6:00 價格：

  • 美元指數報 106.0168-0.7392%
  • 歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0404 美元。+0.7359%
  • 英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2053 元。+0.8704%
  • 澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6786 元。+1.4805%
  • 美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.3431 加幣。-1.0826%
  • 美元兌日元 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 138.07 日元。-0.4470%

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