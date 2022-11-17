〈美禁高階晶片輸中〉歐洲科技大廠：在美中摩擦當中只求穩定

意法半導體、英飛凌和恩智浦的執行長表示，雖然他們遵守華府對中國半導體行業實施的出口管制規定，不過並沒有打算停止在這個全球第二大經濟體的營運。這些言論發表於 2022 年德國慕尼黑國際電子展的 CEO 圓桌會議。

意法半導體執行長謝利 (Jean-Marc Chery) 表示，「中國市場約占總收入的 30%，我們不想離開中國市場，要繼續堅持下去」，他還說「我們只希望穩定，有辦法適應變化，但如果每半年就改變一次，就很難適應」。

恩智浦執行長西沃斯 (Kurt Sievers) 則是告訴英國《金融時報》，「全新出口管制措施並沒有影響到我們，不過誰也無法得知下一波出口管制會是什麼模樣」，「我們不知該如何閱讀規則，但絕對承諾隨時遵守，真的非常認真的看待這件事。業務內容不會有所改變，但是在中國的業務將變得更為複雜」。

美國商務部於 10 月啟動新一輪的出口管制措施，企圖藉著限制取得美國技術，來阻斷中國在先進運算技術和 AI 人工智慧方面的能力。

歐洲當地的半導體製造設備廠商，在這回新實施的出口管制措施所受到的衝擊，比起美國公司要少了許多。例如 ASML 和其他歐洲半導體製造設備廠商輸往中國的機台大多是成熟的晶片生產技術，而不是華府所針對的全新先進技術。

然而，歐洲半導體製造設備廠商擔憂美中之間日益加劇的摩擦所導致的地緣政治不確定性，恐波及到他們在中國市場的營運狀況。先前有報導指出，美國拜登政府正不斷試圖和荷蘭、日本達成三方協議，目的要讓中國更難以製造軍事用途的先進晶片。

恩智浦執行長西沃斯透露，雖然該公司的中國業務不受新一輪的出口管制規定影響，但自從新一輪的管制規定在上個月生效以來，已建議公司的美國員工，斷絕和中國半導體製造客戶之間的任何接觸。