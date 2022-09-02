〈美禁高階晶片輸中〉嚴重倚賴輝達的中國電動車製造商 暫時不受禁令影響

美國限制輝達 (NVDA-US) 晶片向中國銷售，暫時不會影響中國電動車業者，因為它們使用的汽車系統不包括受制裁的產品。

晶片製造商輝達股價本周暴跌約 13%；該公司之前披露了美國對其對中出口的新限制，影響本季約 4 億美元的潛在銷售額。

輝達 Drive Orin 晶片已成為中國電動車製造商輔助駕駛技術的核心零件。這些半自動駕駛系統是這些公司在中國競爭激烈的市場中的重要賣點。一些汽車製造商也在使用輝達的 Xavier 晶片。汽車晶片是輝達業務中相對較小、但成長迅速的部門。

然而，美國的最新限制針對的是輝達的 A100 和 H100 晶片；這些晶片銷售主要是歸屬該公司更大的數據中心業務，主要用於人工智慧 (AI) 的圖形處理器。

上海投資和諮詢公司 Automobility 合夥人雅各 (Bevin Jacob) 說，「不應對 Xavier 和 Orin 採取任限制，而小鵬汽車 (Xpeng)(XPEV-US)、蔚來汽車 (Nio)(NIO-US) 和其他汽車公司應可繼續獲得這些晶片。」

然而，雅各仍然警告，未來美國企業向中國出口與 AI 和自駕相關的晶片可能會受到「嚴密審查」。

輝達周三 (31 日) 在提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件中表示，根據美國政府的說法，這項新規定是在降低支持中國軍隊的風險。但目前尚不清楚是什麼促使作出這項具體政策舉措，也不清楚是什麼會推動未來的作法。

輝達周四 (1 日) 表示，對於該公司而言，另一個正面的訊息是美國將允許輝達繼續在中國開發其 H100 人工智慧晶片。

輝達周四發布文件表示：「美國政府已授權輝達或所屬企業繼續開發 H100 積體電路所需的出口、再出口和國內轉讓。」

該公司表示，其汽車業務第 2 季營收為 2.2 億美元，同比增加 45%。

根據 StreetAccount 的記錄，輝達 CEO 黃仁勳在 8 月底的財報電話會議上表示：「我們的汽車收入正在發生變化，預計這將是我們下一個價值 10 億美元的業務。」

自駕技術新創公司文遠知行 (WeRide) 發表聲明表示，「禁令不會立即產生影響。」「我們相信雙方在產業供需方面將繼續密切合作，應對不斷變化的商業環境，以保障技術的持續發展。」

另一家自駕新創公司小馬智行 (Pony.ai) 和汽車製造商吉利也表示不會受影響。