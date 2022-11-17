2022年全球電玩市場預估萎縮4.3% 手遊和遊戲機表現差

荷蘭調查公司 Newzoo 周二 (15 日) 預測， 2022 年的全球電玩市場將比去年萎縮 4.3% 至 1844 億美元，遠遜 Newzoo 7 月預測的成長 2.1% ，顯示受景氣放緩等疑慮影響，在占比最大的手遊市場、消費者支出下滑，家用遊戲機也受晶片短缺衝擊。

在伴隨新冠疫情而來的宅經濟影響之下，全球遊戲市場自 2020 年以來呈現大幅成長。但是隨著疫情降溫，民眾的外出機會增加，全球遊戲市場也在 2022 年開始出現下滑。Newzoo 預測 2025 年的全球遊戲市場規模將達到 2112 億美元，和 7 月公布的預測數字相比，下修了 145 億美元。

以項目來看，規模最大的手遊市場，預測在 2022 年將達到 922 億美元，年減 6.4%；Newzoo 在 7 月公布的預測為年增 5.1%。預測下修的主因在於，景氣放緩疑慮和通膨問題，對家計造成的負擔增加，且美國蘋果 (AAPL-US) 在智慧型手機的個資取得規定變嚴，APP 廣告收入將滑落。

家用遊戲機市場預測在 2022 年達到 518 億美元，年減 4.2%。2022 年的熱銷遊戲軟體不多，還有索尼 PS5 等電玩主機在上半年因受到晶片短缺影響而導致供給能力無法提升。但是 PC 電玩遊戲在 e-Sports 的帶動之下，預料成長 0.7% 至 405 億美元，成為 2022 年唯一出現增長的電玩項目。

以國家地區來看，北美、歐洲的主要市場都遜於去年，特別是涵蓋中國、韓國、日本的亞太市場預料將減少 5.6% 至 879 億美元。在全球最大的中國市場，由於中國政府對遊戲產業實施嚴格監管，還有未成年玩遊戲的時間受到限制，加上中國當局在遊戲內容實施嚴格把關，都對中國電玩市場造成嚴重影響。

雖然 2022 年的電玩市場縮小，但是全球電玩人口年增 4.6% 至 31 億 9800 萬人。Newzoo 表示，電玩市場在 2020 到 2021 年的疫情期間出現增長，這也造成今年電玩市場出現回落現象。但預估 2023 年之後在以 PS5 為主的帶動下，電玩市場可期待出現大幅成長。

日本 DeNA、Gungho Online Entertainment 等手遊大廠，今年 Q3 財報的合併純益都退步，索尼集團也將 2022 年度 (至 2023 年 3 月) 的電玩部門營益預測下修 300 億日元。電玩產業仍持續處在嚴苛狀況。