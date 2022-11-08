路透：Nvidia向中國提供A800新晶片 規避美出口管制

Nvidia向中國提供A800新晶片 規避美出口管制  (圖片：AFP)
Nvidia向中國提供A800新晶片 規避美出口管制  (圖片：AFP)

《路透》獨家報導，輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 週一 (7 日) 證實，公司將在中國推出一款新的高階晶片 Nvidia A800，以符合美國對中國半導體業祭出技術出口管制。

美國擴大管制對中國的晶片與晶片設備出口後，Nvidia A100 高階晶片被禁止出口至中國，Nvidia 週一宣布推出 A800 新晶片，這是 Nvidia 首次為中國生產符合美國新貿易規則的高階晶片，以作為 A100 晶片的替代產品。

Nvidia 表示：「Nvidia A800 顯示卡 (GPU) 將第三季投產，是 Nvidia A100 的替代產品，適用於中國客戶。A800 符合美國政府關於出口管制的測試，無法通過程式編譯來超過美方標準。」

截稿前，Nvidia 拒絕就其是否就新晶片諮詢美國商務部意見置評，美國商務部發言人拒絕置評。

受美國新出口規則影響，Nvidia (NVDA-US) 先前曾發布財測預警，當前第三季可能失去對中國約 4 億美元的潛在銷售。

CCS Insight 分析師 Wayne Lam 表示：「A800 看起來是重新包裝的 A100 GPU，以規避美國商務部最新貿易限制，中國是 Nvidia 的重要市場，重製產品以避免貿易限制具充分商業意義。」

據悉，A100 GPU 在執行資料密集作業負載時，其傳輸速度最快到每秒 600 GB，而 A800 數據傳輸速率為每秒 400 GB，美國半導體新規將速率限制在每秒 600 GB 以上。

Lam 稱：「作為資料中心平台的引擎來說，A800 性能明顯下滑。」

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