起亞中國合資企業淨值再轉負 現代集團恐將退出市場

南韓媒體 BusinessKorea 今 (17) 日報導，現代汽車集團中國市場營運岌岌可危，旗下起亞中國子公司江蘇悅達起亞第三季淨值不到一年再度轉負，現代汽車集團中國業務正陷入生存或倒閉的十字路口。

起亞截至 16 日的第三季財報顯示，江蘇悅達起亞總資產為 2.12 兆韓元，負債 2.28 兆韓元，公司淨值轉負。江蘇悅達起亞為中國江蘇悅達集團與起亞的合資企業，雙方持股各半。

江蘇悅達起亞去年底淨值便曾轉負，今年初原先增資 7200 億韓元，然而由於中國銷售暴跌，如今再次陷入負值，與 2016 年 65 萬輛的銷售額相比，今年前三季僅賣出 6.8 萬輛。

現代汽車集團在中國正面臨銷售低迷、過度投資以及管理效率不彰三大問題，現代汽車集團 2016 年全盛時期年銷售達 180 萬輛，去年已暴跌至 46 萬輛。

儘管銷量大減，但現代集團在中國汽車產能卻高達 210 萬輛，空出大幅閒置產能，市場預估現代集團目前產能利用率僅剩 2 成。分析師認為，現代集團必須脫離目前中國合資企業結構，才能擺脫現況。

中國政府今年開始廢除外資汽車製造商持股規定，過去外資進入中國市場必須與當地企業合資，且持股比例僅能 50%，持股限制廢除後，今年 BMW、Stellantis 都相繼宣布計劃將中國合資企業股權提高到 75%。