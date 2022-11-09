〈財報〉Lucid Q3虧損擴大、電動車預訂量縮水 盤後挫逾9%

美國電動車新創 Lucid Group(LCID-US) 周二 (8 日) 盤後公布上季財報，即使生產和交車情況漸入佳境，Q3 營收仍遜於預期，虧損也進一步擴大，且預訂量較上季宣布的數字還要更少，拖累盤後股價挫逾 9%。

Lucid 公布第 3 季營收 1.955 億美元，遠高於去年同期的 23.2 萬美元，但低於 FactSet 預期的 2.09 億美元，淨損較去年同期擴大至 5.3 億美元，即每股虧損 40 美分，遜於預期的每股虧損 31 美分。

截至 Q3，Lucid 的現金與約當現金約為 38.5 億美元，至少可供公司使用到 2023 年 Q4。

Lucid 表示，Q3 營收主要受來自上季交付的 1398 輛汽車，遠高於 Q2 的 679 輛，且旗艦全電動豪華轎車 Lucid Air 需求相當強勁，預訂量超過 3.4 萬輛，潛在銷售額至少有 32 億美元。

然而，Lucid 本次公布的電動車預訂量，低於 8 月公布 Q2 財報時給出的 3.7 萬輛，當時 Lucid 預估潛在銷售額可達 35 億美元。

Lucid 周二收盤下跌 2.53% 至每股 13.50 美元，盤後股價進一步走低，截稿前挫近 9.5%。

Lucid 年初受制於供應鏈和物流問題，被迫二度下修全年生產目標，但周二仍重申全年生產目標不變，預估年底前仍將產出 6000 輛至 7000 輛電動車。

Lucid 並宣布，旗下第 2 款電動 SUV 定於 2023 年初開放預購，財務長 Sherry House 表示，這將有助於解鎖龐大的潛在市場，該公司仍致力於擴大業務規模，且預期隨著交車量增加，收入將顯著成長。