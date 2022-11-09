〈財報〉格芯Q3營收、獲利同創新高 本季業績看增 股價收高逾8%

Globalfoundries(格芯, 格羅方德)(GFS-US) 周二 (8 日) 盤前公布上季初步財報締造多項紀錄，營收、獲利均創歷史新高，且本季業績看增，帶動股價收盤大漲逾 8%。

格芯公布第 3 季營收為 20.7 億美元，年增 22%，高於該公司此前預期的 20.35 億至 20.65 億美元，調整後每股淨利 (EPS) 為 67 美分，遠高於去年同期的 7 美分，以及公司預期的 59 美分至 65 美分，且上季晶圓出貨量年增 5% 至 63.7 萬片，也創新高。

格芯 Q3 財報關鍵數據 (圖：格芯)

格芯預估，第 4 季營收約 20.5 億至 21 億美元，調整後 EPS 估 1.24 美元至 1.44 美元，調整後 EBITDA 估 7.7 億至 8.4 億美元。

格芯財務長 David Reeder 表示，本季 (Q4) 車用需求將維持強勁，並於 2023 年加速成長，全年車用部門營收有望達 10 億美元，但通訊和資料中心業務成長預估將放緩，家用和工業物聯網業務可能好壞參半，航空、航太和國防業務的積極表現，可能會因消費端市場疲軟而遭到抵銷。

展望未來，Reeder 預測 2023 年上半年表現疲軟，特別是第 1 季，但全年將「適度成長」(modest growth)，年營收料以低個位數百分比 (low single digits) 成長。

受亮眼財報與財測激勵，格芯周二收盤大漲 8.62% 至每股 61.12 美元。

格芯旗下客戶遍及各個市場，有助其降低個人電腦 (PC) 和智慧手機市場疲軟的影響，但業務主力仍是以智慧手機為主的智慧行動裝置，該部門 Q3 營收為 9.54 億美元，年增 12%，但季減 2%。

Reeder 接受巴隆周刊 (Barron"s) 採訪時表示，Q3 表現基本上符合預期，需求相當不錯，高階 5G 手機市場依然強勁，但被低階手機的疲軟銷售所抵銷。

至於其他部門，家用和工業物聯網部門營收為 3.98 億美元，年增 83%、季增 15%，通訊基礎建設和資料中心部門營收 3.68 億美元，年增 29%、季增 8%，PC 部門營收 4800 萬美元，年減 58%。