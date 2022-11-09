馬斯克併購推特 狗狗幣商機湧現 身價翻倍

馬斯克 (Elon Musk) 收購推特的交易為狗狗幣帶來新旋風，狗狗幣也是因馬斯克而一舉成名的迷因加密貨幣。

在特斯拉完成 440 億美元收購推特的交易後，狗狗幣價格翻升一倍。

在馬斯克 10 月 27 日於推特發文釋出收購意願之前，狗狗幣交易價格約為 0.07 美元，消息釋出後 5 天，交易價格來到 0.16 美元。

根據數據平台 CoinGecko 的數據，這金額聽起來不多，但這讓高波動的加密貨幣市值達到 210 億美元。

新加坡加密投資管理公司 Stack Funds 營運長 Matthew Dibb 表示：「狗狗幣交易隨馬斯克的推特文起舞，這已經成一種有利可圖的投機形式。」

狗狗幣是兩位工程師 Jackson Palmer 和 Billy Markus 在 2013 年底的一個玩笑，當時他們修改了比特幣的代碼，創造了 DogeCoin（DOGE）。原意只是想諷刺當時加密貨幣泛濫的現象，豈料無心插柳柳成蔭，竟引起網友極大迴響，並速成了狗狗幣的誕生。

馬斯克確實對狗狗幣的崛起有推波助瀾的功效，他不斷在推文中表達對該幣的支持，甚至稱其為「大眾加密貨幣」，2021 年讓狗狗幣身價自一文不值飆漲約 4000%。但他也曾在去年 5 月一場脫口秀節目中稱狗狗幣是場騙局，令狗狗幣價格暴跌。

加密貨幣觀察人士表示，在推特收購交易後，狗狗最近期的漲價是因為投資者押注馬斯克鐵定會將狗狗幣納入推特平台支付系統之一。

「市場大量臆測，推特將成為狗狗幣的測試平台，看看各種用途的狗狗幣採用和實驗狀況。」Dibb 補充道。

但在推特收購交易後，狗狗幣失守部分漲幅，目前價值徘徊在 0.12 美元，以 160 億美元的市值在加密貨幣中位列第八。

被歸類為迷因幣的狗狗幣去年 5 月達到 0.63 美元的價值峰值，但因宏觀悲觀情緒令投資者對風險市場冷感，比特幣和以太幣等大型加密貨幣崩跌，狗狗幣也跟著趴倒，即使計入最近的反彈，過去 12 個月內跌幅也達 57%。

儘管如此，加密市場新聞網站 Coindesk 表示，由於狗狗幣在 10 月價值翻升一倍，仍是當月 CoinDesk 市場指數內 150 種數位資產中表現最好的一波。

根據 CoinMarketCap 的數據，截至 10 月底，在全球加密貨幣市場價值中，狗狗幣占比僅 1%，但現在已上升至 1.58%。(比特幣占比約 39%)