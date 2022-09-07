Lucid仍陷入困境? 傳6名高管在數週內相繼離職

持續困擾全球汽車業的供應鏈與物流挑戰，美國電動車生產商 Lucid(LCID-US) 似乎也難以倖免，有報導指出，在數週內已經有 6 名製造業務相關的高層相繼離職，似乎更加顯現出該公司正遭遇困境。

多家電動車新創今年都因為汽車供應鏈瓶頸惡化、電池原物料價格飆漲，而遭遇挑戰。Rivian 今年稍早曾宣布將裁員，並將全年生產目標砍半，景氣劇烈波動提高了募資難度。

有報導指出，包括全球製造副總裁 Peter Hochholdinger、項目副總裁 Ralph Jakobs 等 6 名 Lucid 的管理層都已經離職，他們主要都是負責 Lucid 亞利桑那州廠的運營。

Lucid 在今年內多次下調全年產量目標，將 2022 年全年產量目標下調至僅 6000-7000 輛，據悉，該公司目前正在全面改革製造流程。

Lucid 執行長 Peter Rawlinson 曾說，下修產量目標與公司遭遇的供應鏈和物流挑戰有關，正在採取適當措施，包含將物流業務導入公司內部、為執行團隊增添人力，以及重組物流和生產組織。

Guggenheim 證券分析 Ali Faghri 說，Lucid 上半年燒掉的現金高於預期，由於該公司還在擴大投資的階段，下半年很可能繼續燒錢。因此，就算高層表示到 2023 年營運資金無虞，Lucid 必須設法充實現金儲備的壓力仍龐大。

馬斯克接受特斯拉矽谷車主俱樂部 (Tesla Silicon Valley Owners Club) 採訪時曾說：「除非 Lucid 和 Rivian 發生重大變化，否則他們都將破產，他們正走在破產的道路上。」