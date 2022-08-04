〈財報〉供應鏈、物流雙重挑戰 Lucid再砍全年產量目標 盤後挫12%

因供應鏈和物流瓶頸帶來挑戰遲遲未解，電動車新創 Lucid Group(LCID-US) 周三 (3 日) 再度調降全年產量目標，拖累盤後股價暴跌 12%。

Lucid 將 2022 年全年產量目標下調至僅 6000-7000 輛，較 2 月時預估的 1.2-1.4 萬輛砍半，並宣布任命新高層來管理公司物流事務。

不過，Lucid 指出，目前豪華電動車 Lucid Air 的預訂量已超過 3.7 萬輛，高於 5 月時的 3 萬多輛，潛在銷售額約 35 億美元。預訂量不含即將推出的 Gravity 電動休旅和沙烏地阿拉伯的電動車訂單。

Q2(截至 6 月 30 日) 財報關鍵數據

銷售額：9730 億美元

每股淨損：33 美分

交車數：679 輛

Lucid 執行長 Peter Rawlinson 解釋，下修產量目標與公司遭遇的供應鏈和物流挑戰有關，正在採取適當措施，包含將物流業務導入公司內部、為執行團隊增添人力，以及重組物流和生產組織。

Lucid 今年初以供應鏈瓶頸與玻璃、晶片等零件品質不佳為由下修產量預期。Rawlinson 周三受訪時表示，解決供應鏈問題迫使公司必須面對物流系統不成熟所帶來的瓶頸，為此，公司正在將航運等物流業務引入內部。

為因應物流挑戰，Lucid 宣布聘請曾為 Stellantis、克萊斯勒 (Chrysler) 等工作多年的 Steven David 擔任營運副總裁，負責公司的生產、物流和品管作業。