電動車製造商Lucid宣布在沙國建廠 年產逾15萬

美國電動車製造商 Lucid Group (LCID-US) 宣布，將在沙烏地阿拉伯建立其第一家海外工廠。

這家豪華電動車製造商周三 (18 日) 發布新聞稿表示，沙國的製造工廠將每年生產 15.5 萬輛車，最初將服務於當地市場。這些車輛隨後將出口到全球市場。

Lucid 目前在美國亞利桑納州的工廠每年可生產 35 萬輛。

CEO 羅林森 (Peter Rawlinson) 表示，「這代表我們可以加快計劃，從 2030 年到 2035 年間每年生產 50 萬輛車。」「這真的很重要，因為地球等不及了。」

他說，持續的能源危機「真的就推動了向電池電動車的轉型。」「需求現在呈倍數增加。」

沙烏地阿拉伯投資部長阿法立 (Khalid al-Falih) 表示，Lucid 工廠只是一個開始。

他說：「我相信它會推動沙國的整個電動車行業，我們的目的不是只是與 Lucid 合作。」「我們還與其他電動車製造商正在進行深入討論，它們將追隨 Lucid 的腳步。」

他說，沙烏地阿拉伯還希望電動車電池業者、供應商等在該國開設工廠，這可以創造 30000 個工作崗位。

阿法立說，「我們相信，就像我說的，這是一個催化投資的決定；它是一塊磁鐵，會吸引很多其他投資者。」

羅林森表示，該公司希望在沙烏地阿拉伯生產的不僅僅是電動車，並可能包括與太陽能發電場相連的儲能系統。

他說，「這項技術非常適合這個地區。」「別忘了，當油用完時，太陽還是一直照耀著。」