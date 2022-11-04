波動度的持穩最關鍵！驅使全球股市強勢震盪支撐

每次的 FOMC 會議公布及鮑爾會後談話，都是劇烈震盪、大幅波動，而又由於華爾街造市商，在指數期權的 Gamma 曝險影響，一旦波動度的增加，向上漲往往波動度會受到壓抑，但是若瞬間向下跌往往會引發追價多殺多，血流成河的連續賣盤壓力，波動度的水位與本次 FOMC 市場反應的變化大有相關。

2022 年 7 次 FOMC 會議日與前一日，股、債波動度水位

VIX 是 S&P 500 期權的隱含波動度。雖然叫做恐慌指數，但因為期貨選擇權更像是同時指標，其實短線上並沒有預測意義，多半反映的是「當下」的漲跌狀況。筆者認為更應該看的是趨勢變化:

(1) 在上半年 4 次會議，往往都是 VIX 波段高點，當時背景是 FED 死不認錯，推持緊縮政策，但華爾街都非常擔心，因此會前悲觀，會後短線因政策出現急漲；但下半年反倒都是出現在波段相對低檔，反映出華爾街已經利用很多領先指標，預期通膨會下修，經濟會衰退，因此會議預期放緩步調，但每次 FOMC，FED 的反應都很滯後，持續過度緊縮。

(2) 然而真正關鍵的點在公債 (利率) 波動度，這個指標對於很多股市投資人沒聽過，就是美銀美林的美債選擇權波動度 MOVE，今年的趨勢來看是持續墊高，因此若要判斷 FED 利率對市場的反應，其實更應看 MOVE，並且公債選擇權相對來說，幾乎沒有散戶參與都是法人交易，會是更乾淨的指標

小結：MOVE 高不過高，股債同步止穩中

VIX 更像是波段高低點的對應，能延伸解讀的並不多。 但從 MOVE 來看，本波高點只來到前波高，未明顯創高，且修正至 11/3 美股當日急跌反彈收跌，但 MOVE 卻是逆勢下跌並未上揚，收盤更是跌破兩天前 FOMC 的點位。 這些跡象上來說，對於 FED 的緊縮貨幣政策利空出現反應鈍化，原因除了 FED 本身開始談及有條件放緩升息外，MOVE 的變化更象徵者法人對利率的前瞻指標，一波較為緩和，急漲急跌難見但綿長的反彈可能開始。

短期波段可以鬆口氣，不過 FED 也提及結束升息後，將維持高利率水平一段時間，這也代表 FED 的錯誤政策對於市場的負面影響，爛攤子絕對不會快速收拾乾淨，持續累積的資金成本壓力、FED(美國) 無法控制供給面通膨因素…，零星債務違約事件，不管是公司債、主權債遲早會發生，從殺估值到殺獲利為止，還有殺恐慌事件的灰犀牛在後頭。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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