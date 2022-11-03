〈美股盤後〉鮑爾鷹氣仍重 道瓊摔逾500點 那指、費半齊挫逾3%

在聯準會 (Fed) 四度升息 3 碼之後，美股四大指數周三 (2 日) 尾盤下殺，Fed 主席鮑爾會中透露偏鷹論調，雖然暗示未來可能放緩緊縮步調，但不會太快停止升息，且終點利率將高於此前預估，道瓊終場暴跌逾 500 點，那指、費半齊挫逾 3%。

標普 500 指數大幅收黑 2.5%，是從 2021 年 1 月以來，Fed 公布利率決議當日表現最差的一天。

聯準會 (Fed) 周三結束為期兩天的利率決策會議，會後宣布再升 3 碼，延續過去三次會議的激進緊縮步伐。

Fed 主席鮑爾會後預期，接下來兩次會議可能討論放慢緊縮步調，但也反駁 Fed 將很快暫停升息的想法，重申對抗通膨的決心，並表示最終利率將高於原先預期，且經濟軟著陸的路徑可能收窄。

當 Fed 聲明暗示存在政策轉向的可能性後，美股最初在 Fed 宣布升息後走揚，隨後因鮑爾對通膨的強硬態度而回吐漲幅，終場大幅收低。

大型科技股首當其衝，亞馬遜、Netflix 和 Meta 均收黑近 5%，蘋果和特斯拉分別收低 3.7% 和 5.6%，對利率較敏感的 2 年期美債殖利率拉高，美元應聲走強。

聯準會決議是在強勁的就業數據之後所公布。美國周三公布 10 月 ADP 新增就業 23.9 萬，優於預期，凸顯出即使 Fed 努力使經濟降溫，勞動力需求仍具彈性，強勁的就業市場快速推高薪資並助長通膨，使 Fed 必須面對積極收緊政策的壓力。

政經消息面，拜登政府宣布將提供超過 130 億美元的補貼，以補助電費、提升節能效率等方式，幫助全美中低收入族群壓低能源成本。

另外，美國財政部宣布於下周的季度再融資操作中發行 960 億美元的長期債券，但對於實施債券回購以改善美債市場流動性的行動，財政部仍在評估當中，尚未做出決定。今年美國公債市場流動性惡化，部分與 Fed 積極升息導致市場波動加劇有關。

疫情方面，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示，全球確診數至今已逾 6.3 億例，死亡破 659 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 128 億劑疫苗。

周三 (2 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊全數收黑，非必需消費品、科技和通訊服務類股領跌。(圖：Finviz)

焦點個股

科技五大天王盡墨。蘋果 (AAPL-US) 跌 3.73%；Meta Platforms(META-US) 跌 4.89%；Alphabet(GOOGL-US) 跌 3.87%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 4.82%；微軟 (MSFT-US) 跌 3.54%。

道瓊成分股僅 3 檔收紅。Salesforce(CRM-US) 跌 6.14%；迪士尼 (DIS-US) 跌 3.94%；Nike(NKE-US) 跌 3.70%；Visa(V-US) 跌 2.89%；高盛 (GS-US) 漲 0.35%；Verizon(VZ-US) 漲 0.91%；波音 (BA-US) 漲 2.81%。

費半成分股倒成一片。英特格 (ENTG-US) 重挫 20.97%；艾司摩爾 (ASML-US) 跌 6.11%；科林研發 (LRCX-US) 跌 4.17%；高通 (QCOM-US) 跌 4.12%；英特爾 (INTC-US) 跌 3.11%；德儀 (TXN-US) 跌 2.71%；美光 (MU-US) 跌 2.57%；輝達 (NVDA-US) 跌 2.39%；應材 (AMAT-US) 跌 2.26%；邁威爾 (MRVL-US) 跌 1.74%；超微 (AMD-US) 跌 1.73%；格芯 (GFS-US) 跌 1.12%。

台股 ADR 僅中華電信獨紅。台積電 ADR(TSM-US) 跌 1.72%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 3.12%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 1.67%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.84%。

企業新聞

高通 (QCOM-US) 周三收跌 4.12%，該公司公布 Q4 營收、獲利均符合預估，但本季財測未達預期，盤後再挫近 7%。

高通預期 Q1 營收將達 92-100 億美元，遜於 Refinitiv 分析師預估的 120.2 億美元，調整後 EPS 為 2.25-2.45 美元，不及預估的 3.42 美元。該公司並宣布本季凍結人事招聘。

波音 (BA-US) 收高 2.81%，盤後幾乎持平。波音計劃擴大新飛機生產與交付，預估明年將交付 400-450 架 737 飛機，高於今年的約 375 架，且明年自由現金流估達 30-50 億美元，雖不及預期，但較今年高出 1 倍多。

Roku(ROKU-US) 收低 4.35%，盤後暴跌約 20%。Roku 公布 Q4 營收不佳，虧損超出預期，且預估本季調整後虧損高達 1.35 億美元，虧損幅度較市場預估高出數倍。

EBay(EBAY-US) 收盤下跌 4.4%，盤後逆轉上揚逾 7%。這家電商公司公布 Q3 業績意外勝過預期，並上修全年營收和獲利展望，顯示將平台交易類別擴大至二手商品和收藏品的策略，為公司帶來良好貢獻。

經濟數據

美國 10 月 ADP 新增就業 23.9 萬，預期 19.5 萬，前值 19.2 萬

美國上周 EIA 原油庫存下滑 311.5 萬桶，預期增加 36.7 萬桶，前值增加 258.8 萬桶

美國 10 月小非農新增就業近 24 萬，連續兩個月上升。(圖：Zerohedge)

華爾街分析

Brandywine Global 投資組合經理 Jack McIntyre 表示：「鮑爾的語氣相當強硬，這代表 Fed 在打擊通膨方面還有一段路要走，且利率水準將比原本預期還要更高。沒有任何鴿派跡象顯示 Fed 準備暫停升息。」

Lazard 資產管理美國股票主管 Ronald Temple 說：「這並非 Fed 即將政策轉向或暗示轉向的環境，這麼做將會是失職，Fed 知道這一點。央行將在 12 月公布各兩次通膨和就業數據，之後也許可以發出減速信號，但不是在這之前。」

凱投宏觀 (Capital Economics) 首席北美經濟學家 Paul Ashworth 指出：「除非 10 月和 11 月消費者物價指數 (CPI) 報告顯示通膨再次走高，否則 Fed 似乎正在為 12 月調降升息幅度至 2 碼奠定基礎。」

凱投宏觀認為，核心通膨率很快就會開始出現放緩跡象，預估 Fed 明年 1 月將升息 1 碼。

Oanda 市場分析師 Edward Moya 稱：「Fed 將利率調升至 5% 以上的風險依然存在，股市可能陷入掙扎。」

數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主