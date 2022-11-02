〈財報〉第3季財報業績超越預期 CVS調升全年財測

CVS Health (CVS-US) 周三 (2 日) 公布的第 3 季業績超出華爾街的預期。

根據 Refinitiv 的數據，與華爾街分析師的估計相比，這家製藥巨頭上季表現如下：

●每股獲利 2.09 美元，高於預期的 1.99 美元。

●營收 811.6 億美元，高於預期的 767.5 億美元。

財報數字顯示營收同比成長 10%，並且是 CVS 連續第 3 季超出獲利預期。

該公司周三還宣布就其在鴉片類藥物危機中的角色達成數十億美元的和解協議。根據 CVS 的說法，和解協議解決了針對該公司的所有與鴉片類藥物分銷有關的現有索賠。

該公司連續第二季調升全年財測。現在該公司預計全年調整後每股獲利在 8.55 美元至 8.65 美元之間，高於 8 月宣布的 8.40 美元至 8.60 美元範圍，當時的理由是客流量樂觀且與新冠病毒相關的抗病毒藥物銷售良好。

CVS 涵蓋大量醫療保健服務，包括其處方藥和非處方藥銷售、其 MinuteClinic 患者護理服務及其藥房福利部門 CVS Caremark。該公司還擁有託管的健康保險公司 Aetna。

這家零售商表示本季將重新關注醫療保健，在 9 月宣布以 80 億美元收購家庭醫療保健公司 Signify。以與同業亞馬遜 (AMZN-US) 和 Walgreens (WBA-US) 在醫療保健服務領域的進一步擴張共同競爭。亞馬遜以 39 億美元收購連鎖精品醫生辦公室 OneMedical。Walgreens 目前正與 VillageMD 合作開設醫生辦公室。

由於美國食品和藥物管理局 (FDA) 改變分類化，CVS 現在可以銷售非處方助聽器。

CVS 表示，它將在未來 10 年內向各州、部落和各單位支付 50 億美元，以解決鴉片類藥物的索賠。該公司指出，和解將涵蓋所有與零售商對鴉片類藥物流通有關的索賠。《路透》報導，沃爾瑪 (WMT-US) 和 Walgreens 也與 CVS 一起與原告達成和解協議。

CVS 於 9 月同意向西維吉尼亞州支付 8250 萬美元的和解金，以解決其在山地州鴉片類藥物危機中的角色爭議。該藥房被指控對其銷售的處方藥監管不力。