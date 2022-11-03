一文掌握Fed會議：鷹派鮑爾、軟著陸機率變小、終點利率可能高於預期

聯準會 (Fed) 週三 (2 日) 結束 11 月利率決策會議，一如預期宣布調升 3 碼，將基準利率走廊升至 3.75% 至 4% 區間，為 2008 年以來最高水平，而鷹派聯準會主席鮑爾在記者會上掀起風險資產動盪時刻。

聯準會最新利率聲明與鮑爾記者會重點摘錄如下：

重點一：最新聲明暗示未來可能放緩升息

聯準會發布最新聲明暗示其可能會改變貨幣政策，內容中增添一句話：「在決定未來目標區間的升息步伐時，委員會將考慮貨幣政策的累積緊縮、貨幣政策影響經濟活動和通膨的滯後性，以及經濟和金融發展。」

經濟學家希望這是政策中備受關注的轉向鴿派，即聯準會可能會在 12 月的會議上升息 2 碼，然後在 2023 年小幅升息。

鮑爾在記者會上稱：「在下一次會議或之後的會議上盡快放慢升息步伐是否合適。目前尚未做出任何決定。」

重點二：鷹派鮑爾稱，考慮暫停升息還為時過早

儘管聯準會將討論放緩緊縮步伐，總的來說，鮑爾駁斥了聯準會可能「很快」會暫停升息的想法。

鷹派鮑爾駁斥聯準會可能「很快」會暫停升息的想法 (圖片：AFP)

鮑爾在記者會上表示：「在我看來，現在考慮或談論暫停升息還為時過早，我們還有很長的一段路要走。依據我們的政策，需要繼續升息，直到利率達到足夠限制性的水平。」

鮑爾強調：「現在何時放慢升息步伐的問題，遠遠沒有升息到多高以及貨幣政策限制性持續多久的問題重要。」

重點三：終點利率可能高於預期

鮑爾警告，聯準會最終可能會將利率提高到高於聯準會 9 月份預期的水平。他表示：「當然，我們不知道確切的位置。希望持續根據所見數據對其進行更新。」

聯準會在 9 月會議上預測暗示 12 月將升息 2 碼。這些預測顯示，在 2024 年降息之前，今年終點利率 (Terminal Rate，或終端利率，指升息週期的最終利率) 將達到 4.4%，明年將達到 4.6%。

投資人普遍預期，終端利率將超過 5% (圖片：FedWatch)

截稿前，根據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，聯邦基金期貨投資人預測，12 月升息 2 碼機率來到 56%，明年終端利率超過 5% 的機率高逾 60%。

重點四：經濟軟著陸的可能性縮小

鮑爾對美國未來經濟感到悲觀，他現在預期，美國經濟仍有機會避免陷入經濟衰退，但由於物價壓力緩解相當緩慢，今年美國經濟「軟著陸」的機會已縮小。

鮑爾點出，更高利率的需求使經濟軟著陸更加困難，政策需要更加嚴格，這會縮小軟著陸的可能性。

重點五：關於通膨

美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 年增率報 8.2%，剔除食品與能源波動的 核心 CPI 年增率大幅升至 6.6%，刷新 40 年新高。持續緊張的就業市場正在推高薪資水平，每一個失業工人幾乎有兩個職位空缺。

聲明再次重申，最近的支出和生產指標指向「適度」成長，並指出「近幾個月就業增長持續強健」，而通膨「偏高」。聲明還重申，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 「高度關注」通膨風險。鮑爾也重申，降低通膨可能需要決心和耐心。

市場變化

市場週三走勢峰迴路轉，最新聲明釋出後，股市和債市聞訊跳高，道瓊午盤漲逾 400 點，10 年期美債殖利率一度跌破 4%，美元指數轉跌。

不過當鷹派鮑爾在記者會上澆熄轉鴿希望後，道瓊應聲翻黑，收跌逾 500 點，標普大跌 2.5%，創下自 2021 年 1 月以來聯準會決策日最差表現，美元轉漲至約 112，而 10 年期美債殖利率回升至約 4.09%。

華爾街分析

Federated Hermes 的高級投資組合經理 Steve Chiavarone 說：「鮑爾帶來一個魔鬼的交易。升息幅度可能會下降，但最終利率可能會更高，這意味著會有更多的小幅度的升息，這不是鴿派。」

RSM 首席經濟學家 Joseph Brusuelas 寫道：「鮑爾言論提到『放緩增長速度』，而不是轉向，轉向應該進一步塑造對政策路徑的預期，他卻強調『速度』，聽起來更像是升息和保持一段時間，而不是政策轉向。」

研究公司 Renaissance Macro 經濟學家 Neil Dutta 說：「不可能每次數據不盡如人意時就走升 3 碼，在基金利率超過 4% 之後，2 碼升息步伐仍然是相當激進的。」

AllianceBernstein 分析師 Eric Winograd 稱：「聲明很明確，他們希望放慢升息步伐。除了查看數據和市場之外，他們現在還在考慮他們已做事情的累積效果。伴隨的滯後影響將打擊經濟，大多數估計需要 9 個月至 12 個月才能感受到升息，而最大效果需要 12 個月至 18 個月。我們距離第一次升息只有 8 個月，所以放慢速度是有道理的。 」

FS Investments 分析師 Troy Gayeski 點評：「相信由殖利率曲線趨平和激進的量化緊縮驅動的貨幣供應直接下滑，將導致市場至少再一次大幅下跌，而要逃離這個通膨週期，付出的代價將是在失業率大幅上升，同時經濟陷入衰退。」