Fed再升息3碼 暗示升息步伐將放緩

聯準會 (Fed) 週三 (2 日) 結束 11 月利率決策會議，一如預期再度調升 3 碼，將基準利率走廊升至 3.75% 至 4% 區間，升息至 2008 年 1 月以來最高，同時暗示其可能會改變貨幣政策以降低通膨。

外界關注聯準會就 12 月升息幅度釋出的訊號，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 釋出的最新聲明雖然沒有明言，但更新的聲明暗示其可能會改變貨幣政策。

最新聲明提到，委員會預計持續調高目標區間將是適當的，以達成足夠限制性的貨幣政策立場，讓通膨率隨時間回到 2%。

聲明還增添一句話：「在決定未來目標區間的升息步伐時，委員會將考慮貨幣政策的累積緊縮、貨幣政策影響經濟活動和通膨滯後，以及經濟和金融發展。」

市場解讀，這是聯準會將考慮未來升息幅度，以及升息需要一段時間才能對經濟產生影響的訊號。

聯準會轉向希望重新浮現後，推動股市和債市聞訊跳高。利率聲明公布後，道瓊指數週三午盤應聲高飛，大漲逾 280 點，10 年期美債殖利率跌幅擴大，從先前的 4.042% 降至 3.995%。美元指數聞訊轉跌超過 0.6%。

First Citizens Bank Wealth Management 首席投資長 Brent Ciliano 表示：「FOMC 理解貨幣政策對經濟的影響滯後，隨著更高的利率進入金融體系，委員會成員願意放慢升息步伐。」

Ciliano 補充道：「但隨著投資者應對全球增長放緩、通膨和利率上升，市場可能會持續波動。」