〈財報〉有線電視訂戶剪線 廣告收入下降 派拉蒙環球營收未達預期

派拉蒙環球 (Paramount Global)(PARA-US) 周三 (2 日) 公布的第 3 季營收為 69.2 億美元，同比成長 5%，但未能達到預期，因為它受到有線電視訂戶剪線和廣告收入下降的影響。

根據 Refinitiv 的數據，該公司業績與分析師預期相比如下：

●調整後每股獲利 39 美分，低於預期的 43 美分

●營收 69.2 億美元，未達預期的 70.1 億美元

派拉蒙表示，包括廣播網 CBS 和有線電視頻道如 MTV、Nickelodeon 和付費網絡 Showtime 等其電視媒體部門的營收，較上季下降 5% 至約 49 億美元，原因是付費電視用戶數量下降。

派拉蒙股價在周三盤前交易下跌約 8%。

該部門的廣告收入也有所下降，代表宏觀經濟利空開始襲來。派拉蒙表示，其電視網絡的廣告收入下降 3% 至約 19 億美元。

今年夏天，派拉蒙公司預警，已開始感覺到廣告市場的放緩。

該公司指出，它還在本季重組了一些國際相關電視協議，將營收從付費電視服務轉向串流媒體。

然而，該公司直接面向消費者的串流媒體業務 Paramount+ 表現更好，這是該公司與 Netflix (NFLX-US) 和 Disney+ (DIS-US) 等高階訂閱服務的競爭產品，新增 460 萬訂戶，使其客戶總數達到 4600 萬。Paramount+ 本季也流失 190 萬用戶，因為它與康卡斯特 (Comcast)(CMCSA-US) 在歐洲的合資企業 SkyShowtime 在北歐推出並取代了 Paramount+。

Paramount+ 的訂戶增加主受體育運動的推動，尤其是 NFL 和國際足球，以及與沃爾瑪 (WMT-US) 建立合作夥伴關係。該公司周三還宣布，其大片《捍衛戰士：獨行俠》將於今年年底登陸 Paramount+。

該公司表示，與此同時，該公司的免費的廣告版串流媒體服務 Pluto TV 在全球達到 7200 萬月活躍用戶，總觀看時長成長了兩位數。

福斯公司 (FOXA-US) 周二 (1 日) 發布財報指出，該公司的 Tubi 是業務亮點，收入和廣告收入顯著成長。