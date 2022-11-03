加拿大勒令3家中企 撤出關鍵礦業投資

加拿大政府週三 (2 日) 以國家安全為由，下令 3 家中國企業撤出加拿大關鍵礦產公司的投資。

根據加拿大官方聲明，被勒令撤出股權的外資有，中礦 (香港) 稀有金屬資源有限公司、盛澤鋰業國際有限公司，以及中國藏格礦業公司。

加拿大政府要求中礦集團出售 Power Metals Corp 的礦業股權，盛澤鋰業剝離其在 Lithium Chile Inc 的投資，藏格礦業則被要求退出 Ultra Lithium Inc 的投資。

加拿大商務部長商鵬飛 (Francois-Philippe Champagne) 週三表示，在加拿大國家安全和情報部門對外國公司進行「嚴格審查」後，加國政府下令剝離這些公司。

商鵬飛週三提到：「儘管加拿大繼續歡迎外國直接投資，但當投資威脅到我們的國家安全和關鍵的國內外礦產供應鏈時，我們將果斷採取行動。」

加拿大富含大量鎳、鯉、鈷和鎂等電動車電池關鍵原料，這對潔淨能源和其他技術至關重要。預計未來幾十年對礦物的需求將顯著擴大。

加拿大政府 10 月 28 日公布制定保護關鍵礦物部門的新指導方針，加拿大必須與該國、北美和世界各地志同道合的合作夥伴在北美關鍵礦產供應鏈中建立戰略韌性。政府歡迎相關外國直接投資，但當投資威脅到加拿大的國家安全和關鍵礦產供應鏈時，加拿大將採取果斷行動。