平衡型基金開箱 M&G入息基金如何做到追漲抗跌兼收息?

受到高通膨、美國鷹派升息、歐洲能源危機等諸多因素夾擊，今年投資市場相當不平靜，上下洗刷嚴重。面對如此波動劇烈環境，平衡型基金成為不錯選擇，根據境外基金觀測站統計發現，自 3 月以來迄今，國人每月淨申購平衡 (混合) 型基金均超過百億元以上。其中，M&G 入息基金也是淨申購熱門基金標的，股債配置有一套，不僅表現抗跌，配息率也極具競爭力，有多種貨幣及管理費後收等各式級別可選，深受市場青睞。

美國激進升息 長期公債成避風港

飽受高通膨所苦，全球央行陸續啟動升息循環，尤其美國近期持續放鷹，使得金融市場呈現劇烈震盪，美股跌入熊市，2 年期公債殖利率於 9 月 26 日也揚升至 4.21%，觸及 15 年來新高水準。同日，30 年期公債殖利率變動幅度明顯較小，顯示市場避險情緒濃厚。

因為各存續期債券中，短年期公債與升息關聯度較高，故受到聯準會鷹式升息影響，2 年期公債殖利率持續飆高、價格下跌。長年期公債利率升降主要來自於債券交易，與未來經濟前景、股市漲跌連動性較高，在目前經濟憂慮之下，不少人開始卡位 30 年期公債避險。以 2008 年金融海嘯為例，當時多數資產均下跌，唯有美國公債一枝獨秀上漲，尤其是長年期公債備受市場青睞。

值此市場高度震盪之際，長年期公債具有三大優勢，成為資產配置中，不可或缺的一環。一是 30 年期公債價格波動大，容易創造出交易機會。二是長天期公債目前收益率近 4%，適合有穩健收息需求的投資人；三是美國公債具有防禦特性，可做為避險部位，提供資產配置的下檔保護，以達到股債平衡的風險分散效果。

通膨可望觸頂 全球股市投資價值浮現

美國加快升息腳步、美元指數頻創新高，使得全球股市大幅修正，投資價值也逐漸浮現，相較過去而言，目前不少股市評價具有吸引力。

以美股為例，美國銀行股、那斯達克指數本益比，都回到 10 年平均以下，股價已經便宜許多。歐洲、日本股市也是如此，MSCI 歐洲股票、日本東證指數的本益比，均遠低於 10 年平均及其他市場。

展望未來，由於新冠肺炎日趨流感化，各國防疫管制措施及邊境陸續開放，將帶動消費、商務、旅遊等需求強勁，具有景氣復甦題材之產業，將成為市場關注重點。

平衡型基金選擇有訣竅

現階段市場仍存有不少投資變數，如歐洲能源危機、美國升息步伐、地緣政治等等，因此，不宜單押單一市場或者資產類別，而是宜以具有進可攻、退可守的平衡型基金做為核心布局，以降低風險。其中，M&G 入息基金操作策略相當有特色，使得該檔基金績效表現佳，長期位居同類型基金四分位排名的冠軍。

以近一年來說，全球股債跌得鼻青臉腫，例如美股跌幅超過兩成、債市跌幅也是生涯中首見，該檔基金卻相對抗跌，1 年來跌幅僅 6.22%，而且配息也很有競爭力。

在市場一片慘跌之下，該檔基金仍能抗跌，主要拜賜於股債配置得宜，債市部分，有別於其他平衡型基金以非投資等級債、新興市場債為主的策略，M&G 入息基金是市場少有以公債為主的平衡型基金，並非是短期公債，而是長年期公債，美國 30 年期公債佔比近 2 成。

也因該檔基金公債長期配置高，可以透過公債動態調整，將公債作為交易工具。殖利率高 (價格下跌) 時買進，殖利率低時 (價格上漲) 便獲利了結，是市場上基金中鮮少看到的操作手法。

股市方面，則採取多元化配置，不押寶單一市場，而是美國、歐洲、日本等全球股市均會布局，以掌握各區域輪漲契機。同時，股債亦會根據市場趨勢彈性調整，猶如天平兩端，做出最佳的投資組合配置。

當經濟前景不佳，透過長年期公債配置達到避險效果，例如美國鷹派升息，公債價格雖然也下跌，但主要是 2 年期公債，30 年期公債影響較小，反映投資人對未來經濟前景較不明朗，提早做避險布局。

反之，一旦景氣翻揚，今年底亦或明年股市開始反彈，透過美、歐、日等多元化股市布局，即可掌握資本利得契機。也就是說，不管景氣好壞，該檔基金均有相對應的配置部位，以達到進可攻、退可守的效果。

展望未來，由於各類資產有不同的機會及時間進場優勢，若依然擔心市場波動及經濟衰退者，不妨透過 M&G 入息基金這檔市場少見的優質平衡型基金，委由專業經理團隊靈活參與股債市場的投資契機。