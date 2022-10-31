Fed傳聲筒再發文 央行鷹派預期重燃

就在聯準會（Fed）即將召開貨幣政策前夕，有 Fed 傳聲筒之稱的《華爾街日報》（WSJ）記者 Nick Timiraos 周日（30 日）發文表示，央行為使通膨降溫，利率終點可能會超過預期，並且高利率將持續更長的一段時間。

Timiraos 先前曾發文表示 Fed 可能縮小 12 月升息幅度，讓市場對 Fed 轉鴿預期升溫，然而僅短短不到 10 天 Timiraos 卻改變立場。

Timiraos 指出，疫情期間美國財政與貨幣政策雙雙「大放水」，導致家庭與企業財務狀況異常強勁，儲蓄增加而利息支出減少，這加大 Fed 遏止高通膨難度。

不過市場更關心的問題是，利率終點到底會有多高。根據 Fed 上次會議發布的經濟預測中，多數官員預估政策利率到明年出可能至少達到 4.6%。

Timiraos 表示，Fed 當前正透過收緊貨幣政策引導經濟成長放緩，防止通膨根深蒂固，為此央行今年將會大幅升息，並可能在本周再度升息 3 碼（75 個基點）。

值得注意的是，Timiraos 日前上節目受訪時發出更響亮的鷹派警告，他說：「儘管 Fed 做太多的風險是經濟衰退，但做太少的風險是通膨具高不下，隨後將出現更大的衰退。」

這次 Timiraos 態度逆轉給市場先前押注 Fed 轉鴿的預期潑了一盆冷水，多數投資人可能開始重新調整預期。

從實際經濟狀況來看，全球消費巨擘聯合利華 (UL-US) 第三季財報顯示，營收年增 17.8% 至 158 億歐元。企業正在透過漲價方式將不斷攀升的成本轉嫁給消費者，然而消費者的需求依然十分強勁，毫無退縮之勢。

市場情報公司 Corbu LLC 董事總經理 Samuel Rines 評論稱，這並非 Fed 希望看到的財報，就目前而言，消費狀況太強大了。