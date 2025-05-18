美元資產又有新風險！美國或將對海外匯款開徵5%稅金

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-18 14:00

‌



近日，一則關於美國擬對非公民匯款課稅的政策草案引發全球熱議，特別是在移工與海外家庭依賴匯款的國家掀起不小震撼。

根據美國眾議院籌款委員會公布的《龐大的華麗法案》（The One, Big, Beautiful Bill），未來美國或將對非美國公民向海外的國際匯款課徵 5% 稅金。

‌



‌



非美國公民匯款擬課 5% 稅，由銀行或平台代扣

根據草案內容，非公民在美匯款回母國，將面臨 5% 的「執行稅」，此稅金由匯款人負擔，並由提供服務的銀行、支付平台等匯款機構負責代扣，且需每季繳交至美國財政部。

若匯款人能透過「合格匯款服務商」證明其為美國公民或國民，則可豁免該項稅負。此外，擁有有效社會安全號碼（SSN）的納稅人，也有資格申請稅金退還。

草案也明定，若銀行或匯款平台未依法扣繳，將需承擔次級責任，補繳所有應繳稅款，使業者面臨更高合規壓力。

全球勞工匯款規模破 8 千億美元，新稅制衝擊龐大

根據美國聯準會（Fed）與世界銀行資料，2023 年全球勞工匯款總額達 8,180 億美元，是 OECD 國家對外援助的 4 倍。匯款對許多發展中國家的家庭而言，是教育、醫療與基本生活的重要經濟來源。

若該政策生效，對依賴海外匯款的國家如印度、墨西哥、菲律賓等將造成實質衝擊。

其中印度或受最大衝擊。根據統計，2024 年從美國匯款流入印度的金額高達約 1,290 億美元，居全球之冠，稅制上路後恐嚴重打擊其數千萬仰賴匯款維生的家庭。

政策被批「制度性歧視」，移民與企業恐轉向穩定幣或他國貨幣

外界普遍批評此政策對非美國公民具有制度性歧視性質，尤其在美工作的移民將承擔額外經濟壓力，甚至影響企業的人力策略。部分雇主可能改為海外發薪、以穩定幣（如 USDT）或非美元貨幣支付，以規避潛在風險。

美國稅改趨嚴，美元儲備地位恐受挑戰

從資本利得稅調整到如今的匯款稅提案，美國稅收政策轉向日益明顯，引發全球資本市場對其政策不確定性的擔憂。

專家警告，若針對非公民採取更嚴苛稅收制度，恐影響美元的國際信任度，進而動搖其全球儲備貨幣的核心地位。